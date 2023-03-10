Чи могла Росія запускати "Кинджали", щоб розвідати, чи є вже в Україні Patriot

Під час масованої ракетної атаки 9 березня Росія випустила відразу 6 "Кинджалів", що є нетиповим для ворога. У Повітряних силах пояснили, чому окупанти вирішили використати за один раз таку кількість надзвичайно дорогих ракет.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат спростував твердження про те, що таким чином росіяни могли проводити "розвідку" щодо системи ППО Patriot. Таку думку він висловив в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.

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Українське ППО проти "Кинджалів"

Юрій Ігнат зазначає, що весь час війни ворог використав близько 20 ракет типу "Кинджал". Лише по Вінниці було 3 прильоти за один раз у серпні 2022 року. В Україні ще немає таких систем ППО, які могли б збити такі ракети.

Через це виникла думка, що у такий спосіб росіяни намагалися "знайти" систему ППО Patriot. Речник Повітряних сил відкидає таку версію.

Ні, я не думаю що Росія не володіє розвідувальною інформацією щодо Patriot,

– заявив Ігнат.

На думку речника, Росія випустила таку кількість "Кинджалів" через те, що хотіла завдавати точних ударів по критичній інфраструктурі. За словами Ігната, високотехнологічні ракети "Кинджал" – надзвичайно дорогі. Ніхто з військових експертів не може назвати точну вартість виготовлення, проте, Росія не зважає на суми, які витрачають на "зброю смерті".

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