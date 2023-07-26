Росія запускала "Кинджали" по Україні: скільки летіли на Старокостянтинів, де впали уламки

Загарбники атакували нашу державу десятками крилатих ракет. Серед них були й небезпечні "Кинджали". Вони летіли на місто Старокостянтинів, що у Хмельницькій області.

У середу, 26 липня, по всій території України двічі лунала тривога та була загроза ракетних влучань. Однак протиповітряна оборона – не спала. Як зазначив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, Старокостянтинів був ціллю номер один для окупантів, оскільки там розташована авіабаза.

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ППО відбила атаку

Власне, близько 19:00 під час другого масованого удару окупанти підняли в небо винищувачі МіГ-31К і атакували Хмельниччину чотирма аеробалістичними ракетами Х-47 "Кинджал".

Щодо наслідків пусків Х-47 "Кинджал" (та роботі по них ППО – 24 Канал) інформація уточнюється (станом на 21:45, 26 липня),

– йдеться у джерелі.

Однак згодом перший заступник голови ОВА Сергій Тюрін, коментуючи цю атаку, подякував Силам ППО та констатував, що їм вдалось відбити удар. За його словами, уламки ракет впали у населених пунктах Хмельницького району.

Ми знову були під масованим ударом ворога. Уламки ракети впали на території приватного будинку у Старокостянтинівській громаді. Пошкоджено авто.

Зверніть увагу! Як наголосив Тюрін, за попередньою інформацією, постраждалих немає внаслідок цього масованого удару.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в телеграмі 24 Каналу.

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