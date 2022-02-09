Кінцеве рішення буде за Путіним, – Ярош про ймовірний новий наступ на Україну
Про можливий повномасштабний наступ Росії на Україну говорять вже тривалий час. Найімовірніше, кінцевого рішення немає ще у самому Кремлі. Останнє слово буде за Володимиром Путіним.
Про це сказав командувач Української добровольчої армії, екслідер "Правого сектору" та екснардеп Дмитро Ярош в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі. Він запевнив, що оточення Путіна не має суттєвого впливу на ситуацію.
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"Я чую про одну "вежу Кремля", другу, різні групи впливу. Однак все ж таки кінцеве рішення прийматиме сам Путін", – запевнив він.
Ярош: Всі чекатимуть наказу від "царька Путіна"
Він також зауважив, що російський народ любить мати царя – так склалось історично.
Відповідно усі, хто біля нього, чекатимуть наказу від "царька Путіна". Думаю, саме так розвиватиметься ситуація. Те, що у голові цього Владіміра – буде переорієнтовано на ту ситуацію, яка складається у нас на кордонах.
Ймовірний новий наступ Росії: останні новини
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- Більшість європейців готові захищати Україну від Росії.
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Інтерв'ю з Дмитром Ярошем на 24 каналі: дивіться відео