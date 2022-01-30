На Кіпрі влаштували акцію на підтримку України: фото з місця події
Джерело:24 канал
На Кіпрі 30 січня люди вийшли на акцію на підтримку України. Небайдужі хотіли привернути увагу влади до ситуації біля кордонів нашої держави.
Як минула акція на Кіпрі
Мітинг організувало "Товариство українсько-кіпрської служби". Небайдужі зібралися об 11:30 на набережній Молос у Лімасолі.
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Привертаємо увагу влади Кіпру і всіх, хто проживає на острові, до ситуації, яка склалась на міжнародній арені навколо Європи та України, зокрема на неприпустиму агресію та погрози зі сторони Росії всьому цивілізованому світові,
– наголосили організатори.
На акцію мешканці Кіпру принесли з собою українські прапори, а також плакати. Навіть на собаку, який прийшов з господарями на мітинг, одягли блакитно жовтий шарфик.
На набережній зібралися люди різного віку – молодь, діти та літні люди. У руках вони тримали плакат з написом "Путін, руки геть від України". Позаду висів великий банер зі словами "Будь з Україною" англійською мовою. До речі, плакат від руки розписали учасники акції словами:
- "Слава Україні!",
- "Україна понад усе",
- "Все буде Україна",
- "Моя кохана Україно, бережи себе" тощо.
На Кіпрі люди вийшли на акцію, щоб підтримати Україну / Фото 24 каналу надали учасники акції
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