"Буданов потрапив у полон": окупанти тиражують черговий фейк про голову ГУР

Російська пропаганда не перестає дивувати талантами у вигадуванні чергових фейків. Так, цього разу "воєнкори" заявили, що окупанти "взяли у полон" голову ГУР Кирила Буданова.

Пропагандисти почали трубити, нібито зробити це вдалося, коли очільник ГУР прибув на позиції під Авдіївкою. Як підкріплення своїх слів вони показували недолуге фото росіянина, якого за допомогою діпфейку "зробили Будановим".

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Черговий фейк росіян

Пропагандистські ЗМІ почали поширювати інформацію, нібито після "масштабного ракетного удару по позиціях ЗСУ" їм вдалося ліквідувати одну з важливих українських фігур. Імен вони, звісно, не називали. Вже згодом окупанти повідомили, нібито мова про Кирила Буданова – однак його не "ліквідували", а "взяли у полон".

Звісно ж, це звичайний фейк російської пропаганди. Росіяни використали технологію діпфейк з обличчям очільника Головного управління розвідки, аби створити ілюзію правдивості. Однак у них нічого не вийшло.

Насправді пропагандисти вже "брали у полон Буданова" – цей фейк вони тиражували ще у жовтні 2023 року,

– повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Творчі потуги росіян розвіяли / Центр протидії дезінформації

Інші фейки росіян

Загарбники розповсюджують інформацію про те, що вони нібито готують наступ на Сумську область. Водночас у Центрі протидії дезінформації переконані, що це є черговим фейком росіян. Метою росіян є змусити ЗСУ перекинути резерви від Куп'янська. Фейк є частиною компанії "пропаганди страху" у прикордонних регіонах.

Також нещодавно Головне управління розвідки попереджало, що Кремль готується до нової провокації проти Збройних Сил. Росіяни вирішили спекулювати на темі незаконного обігу зброї в Африці. Вони намагатимуться приплести до цього українських спецпризначенців, які виконують там бойові завдання.