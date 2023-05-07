Вбивали і будемо вбивати, – Буданов різко відповів на російські звинувачення у тероризмі
Джерело:Yahoo News
Нещодавно стало відомо, що в Росії підірвали авто чергового пропагандиста Захара Прілєпіна. Однак наразі невідомо, чи причетні до цього українські спецслужби.
Принаймні, глава ГУР Кирило Буданов не підтвердив і не спростував причетність України до підриву Прілєпіна. Начальник української розвідки прокоментував російські звинувачення в тероризмі.
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Кожного винного росіянина покарають
Буданов розповів, що його намагаються звинуватити в тероризмі ще з 2016 року. Але те, що російський уряд називає "тероризмом", у нас називають "деокупацією".
Кремль вважає, що ГУР стояло за серією зухвалих і смертоносних атак на території Росії. Серед них – серпневе вбивство в центрі Москви Дар'ї Дугіної, доньки відомого російського ультраправого теоретика Олександра Дугіна.
На ці припущення глава ГУР відповів, що Україна боротиметься з російськими загарбниками до повної перемоги.
Не продовжуйте цю тему. Все, що я прокоментую, це те, що ми вбивали росіян і будемо вбивати росіян будь-де на цьому світі до повної перемоги України,
– сказав Буданов.
Нагадаємо, що раніше глава ГУР обіцяв відплату усім винним росіянам. Він запевнив, що Україна має достатньо власних сил і засобів, аби знайти російських злочинців, які вбивали чи знущалися з громадян.
"Кожен, хто здійснив воєнні злочини чи злочини проти людяності в Україні, в тому числі дуже кричущі, наприклад, групове зґвалтування чи вбивство цивільних і дітей, буде знайдений і знищений у будь-якій частині світу", – заявив Буданов.
Підрив Прілєпіна: коротко
- Російський пропагандист Захар Прілєпін 6 травня їхав в авто Audi Q7 з Донецька у Нижній Новгород, однак його автівка раптово вибухнула. Під капот було закладено саморобний вибуховий пристрій.
- Цікаво, що від вибуху автомобіль окупанта перекинувся. Ба більше, під машиною утворилася вирва діаметром приблизно 1,5 метра та 0,7 метра глибиною.
- До моменту вибуху в автомобілі перебували троє людей – ще водій та донька Прілєпіна. Однак дівчинка вийшла з авто за 10 хвилин до вибуху. Тому пропагандисти підозрюють, що за автівкою стежили, щоб не зашкодити дитині.
- До слова, автівкою Прілєпіна керував 27-річний уродженець тимчасово окупованого Луганська Олександр Шубін. Він воював у батальйоні Прілєпіна проти України та навіть брав участь у диверсіях в Білорусі перед президентськими виборами 2020 року. Шубін загинув в авто на місці.
- На місці події Прілєпіну надали першу медичну допомогу, а потім гелікоптером транспортували до лікарні. Уже в медзакладі пропагандиста прооперували та ввели у медикаментозну кому, щоб стабілізувати стан. 7 травня Прілєпіна вивели з медикаментозної коми.
- Відповідальність за підрив авто взяли на себе 2 партизанські групи: "Атеш" та "Національна республіканська армія".