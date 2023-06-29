Чому Пригожин не дійшов до Москви: Буданов назвав причину

Заколот Євгенія Пригожина тривав аж день. Кирило Буданов припустив, чому ватажок вагнерівців не дійшлов до Москви, як спочатку анонсував.

Раніше Буданов припускав, що коли станеться заколот, Пригожин переможе. Тепер очільник ГУР МО відповів, чому ватажок вагнерівців таки не дійшов до столиці країни-терористки.

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Мені неприємно це визнавати, але Євген Пригожин є патріотом Росії. Лукашенко та інші особи змогли його переконати, що своїми діями він розірве Росію. Могла б виникнути аналогічна ситуація, як у нас в 2014 році, коли Янукович кричав, що він "легітимний",

– заявив Буданов.

Що хорошого для України в заколоті Пригожина

Буданов назвав плюси, які Україна отримала від заколоту Пригожина. Буданов наголосив, що ПВК "Вагнера" більше не братиме участь у війні Росії з Україною. Очільник ГУР МО назвав вагнерівців найефективнішим російським підрозділом.

Раніше про те, що вагнерівці наразі не воюють, говорили й у Міноборони України. Ганна Маляр зауважила: "Вагнер" дійсно не воює зараз

Окрім того, російське керівництво – скомпрометоване, а військово-космічні сили Росії зазнали суттєвих втрат.