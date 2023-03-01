Займаюся специфічною діяльністю, – Буданов чітко пояснив, чи має політичні амбіції

Кирило Буданов прокоментував чутки про те, що він начебто має політичні амбіції. Очільник ГУР наголосив, що така інформація його дивує.

Буданов, який нещодавно підкорив серця українців, показавши кота Гюнтера, який мешкає у ГУР Міноборони, прокоментував чутки про свої начебто політичні амбіції. Він зауважив, що почувається на своєму місці.

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Слухайте, я займаюся специфічною діяльністю. Вона мене в усьому влаштовує,

– наголосив Буданов.

Він також наголосив, що не планує вступати у політичну кампанію.

Буданов спрогнозував, яким буде 2023

Очільник ГУР відомий своїми прогнозами, які збуваються. У перший день 2023 року Буданов розповів, до чого варто готуватися українцям.

За словами очільника ГУР, Україну чекає радість та перемога. Водночас піку хороших новин варто очікувати у другій половині 2023 року.

Буданов неодноразово наголошував, що Україна поверне всі свої території. Цікаво, що 23 лютого у тимчасово окупованому Криму та на Донбасі по радіо пролунало звернення глава української розвідки. Він заявив, що Україна скоро повернеться. Час діяти патріотам настав. Тим часом всіх зрадників чекає летальний фінал.