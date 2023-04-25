"Візит" Путіна на окуповані території: Буданов назвав головний "прокол" Кремля

У квітні кремлівські ЗМІ повідомляли, що російський диктатор нібито відвідав тимчасово окуповані території Україні на Півдні та Сході. Однак у цю подорож відправили двійника Путіна.

Про це розповів глава української розвідки Кирило Буданов. Він каже, у Росії трохи недопрацювали брехливе висвітлення цього візиту.

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Який головний "прокол" Кремля

Буданов нагадав, що для кожної поїздки Путіна є певний протокол, який вони не порушують ніколи.

Цього разу, до речі, коли нібито Путін приїздив нібито на південь, як ви сказали, вони взагалі трохи недопрацювали, тому що кожну його поїздку є певний протокол, який вони не порушують ніколи. Його має супроводжувати певний літак, військово-президентський борт. Цього разу вони його забули. Проколи бувають,

– каже глава ГУР.

Попри це Буданов наголосив, що двійник кремлівського диктатора таки відвідав окуповані території.

Що відомо про "візит" Путіна