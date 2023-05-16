Буданов натякнув, що ГУР причетна до підриву пропагандистів у Росії

У Росії та на тимчасово окупованих територіях час від часу підриваються автівки пропагандистів та колаборантів. І, якщо раніше Україна заперечувала причетність до підривів, то зараз, ймовірно, підтвердила свій слід у цьому.

Про це повідомив глава ГУР МО Кирило Буданов. За його словами, "розвідка дістала вже багатьох".

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ГУР причетна до підриву росіян та зрадників

Під час інтерв'ю у глави розвідки запитали, чи є цілями для ГУР топ-пропагандисти Росії – Володимир Соловйов, Маргарита Симоньян та інші.

Ми дістали вже багатьох. Є публічні медійні випадки, які стали надбанням суспільства,

– сказав він.

Буданов підтвердив причетність ГУР до підривів ворогів: дивіться відео

Водночас начальник розвідки відмовився уточнити, чи причетна ГУР до нещодавнього підриву автівки військового злочинця Захара Прилєпіна.

"Якщо ви в мене запитуєте про конкретних особистостей, тоді я маю вам відповісти, як класично відповідають спецслужби світу: ми не можемо коментувати цю ситуацію, підтвердити чи спростувати", – відрізав Буданов.

Варто нагадати, що раніше глава ГУР обіцяв відплату усім винним росіянам. Він запевнив, що Україна має достатньо власних сил і засобів, аби знайти російських злочинців, які вбивали чи знущалися з громадян.

"Кожен, хто здійснив воєнні злочини чи злочини проти людяності в Україні, в тому числі дуже кричущі, наприклад, групове зґвалтування чи вбивство цивільних і дітей, буде знайдений і знищений у будь-якій частині світу", – заявив Буданов.

Що передувало