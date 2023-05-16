Буданов натякнув, що ГУР причетна до підриву пропагандистів у Росії

16 травня 2023, 18:59
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Джерело:

"Різні люди"

У Росії та на тимчасово окупованих територіях час від часу підриваються автівки пропагандистів та колаборантів. І, якщо раніше Україна заперечувала причетність до підривів, то зараз, ймовірно, підтвердила свій слід у цьому.

Про це повідомив глава ГУР МО Кирило Буданов. За його словами, "розвідка дістала вже багатьох".

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ГУР причетна до підриву росіян та зрадників

Під час інтерв'ю у глави розвідки запитали, чи є цілями для ГУР топ-пропагандисти Росії – Володимир Соловйов, Маргарита Симоньян та інші. 

Ми дістали вже багатьох. Є публічні медійні випадки, які стали надбанням суспільства,
– сказав він.

Буданов підтвердив причетність ГУР до підривів ворогів: дивіться відео

Водночас начальник розвідки відмовився уточнити, чи причетна ГУР до нещодавнього підриву автівки військового злочинця Захара Прилєпіна.

"Якщо ви в мене запитуєте про конкретних особистостей, тоді я маю вам відповісти, як класично відповідають спецслужби світу: ми не можемо коментувати цю ситуацію, підтвердити чи спростувати", – відрізав Буданов.

Варто нагадати, що раніше глава ГУР обіцяв відплату усім винним росіянам. Він запевнив, що Україна має достатньо власних сил і засобів, аби знайти російських злочинців, які вбивали чи знущалися з громадян.

"Кожен, хто здійснив воєнні злочини чи злочини проти людяності в Україні, в тому числі дуже кричущі, наприклад, групове зґвалтування чи вбивство цивільних і дітей, буде знайдений і знищений у будь-якій частині світу", – заявив Буданов.

Що передувало

  • Нещодавно Буданов не підтвердив і не спростував причетність України до підриву Прілєпіна. Водночас начальник української розвідки прокоментував російські звинувачення в тероризмі.
  • Буданов розповів, що його намагаються звинуватити в тероризмі ще з 2016 року. Але те, що російський уряд називає "тероризмом", у нас називають "деокупацією".
  • Кремль вважає, що ГУР стояло за серією зухвалих і смертоносних атак на території Росії. Серед них – серпневе вбивство в центрі Москви Дар'ї Дугіної, доньки відомого російського ультраправого теоретика Олександра Дугіна.
  • На ці припущення глава ГУР відповів, що Україна боротиметься з російськими загарбниками до повної перемоги.
  • "Не продовжуйте цю тему. Все, що я прокоментую, це те, що ми вбивали росіян і будемо вбивати росіян будь-де на цьому світі до повної перемоги України", – сказав Буданов.

Автор: Анна Романюк