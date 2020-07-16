Від новопризначеного очільника Нацбанку Кирила Шевченка тепер залежить, чи даватимуть Україні кредити. Адже з відставкою його попередника Якова Смолія відразу злетіла угода про єврооблігації. Якщо перший транш від МВФ Україна вже отримала, то 350 мільйонів доларів від Світового банку поки зависли.

То чи дадуть нам такі необхідні кредити і чи вирівняється ситуація після призначення нового глави центробанку – читайте в матеріалі 24 каналу.

До слова Рада призначила Кирила Шевченка головою Нацбанку

Чи отримає Україна гроші від Світового банку

"Місія МВФ була відкладена. На той час, поки не визначать голову Нацбанку. Для них це дуже важливо, бо він один із підписантів меморандуму. Ми також очікуємо підписання з боку Світового банку позики про політику розвитку і буде отриманий після цього транш у розмірі 350 мільйонів доларів США", – пояснив міністр фінансів Сергій Марченко.

Утім, Марченко запевняє, усе підпишуть, отримають і навіть знають, куди залучать кошти. Однак, коли ж все станеться? Чіткої дати і в Мінфіні не називають. Міжнародне рейтингове агентство Moody's напередодні пов'язало таке затягування із зазіханням на автономію НБУ. Цю ж причину називають і фахівці.

Будь-яка ситуація з такою неочікуваною заміною керівника такого органу як НБУ б'є і по довірі інвесторів, і громадян,

– сказав колишній виконувач обов'язків міністра економіки Павло Кухта.

І виною не раптове звільнення Смолія, адже до персоналій західні партнери не прив'язані, а можлива зміна політики банку і можливий удар по незалежності. Поки фахівці називають фінансування справді замороженим, але не скасованим – все залежить, як Україна вийде із ситуації і яку політику задекларує новий очільник НБУ.

Довідка. Яків Смолій ввечері 1 липня подав у відставку з посади голови Національного банку України. Причиною відставки Смолій назвав систематичний політичний тиск на керівництво НБУ.

"Чи буде Національний банк дотримуватись вільного курсоутворення, а ніхто не буде вказувати, що монетарна політика буде незалежною, що ніхто не буде, умовно кажучи, друкувати кошти, що ніхто не скаже, що у нас проблеми, і давайте просто закриємо їх емісією", – зазначив інвестиційний банкір Сергій Фурса.

Що буде з незалежність НБУ

Радник президента Зеленського з економічних питань наполягає, що політика установи залишиться незалежною і, мовляв, шторм ущухне одразу з призначенням нового глави центробанку. Також планують змінити комунікаційну політику, через брак якої, на переконання радника президента, і звільнився Яків Смолій.

"Я впевнений, що новий глава Нацбанку країни врахує ті уроки, можливо, і негативний позитивний досвід, які були у попередника", – сказав радник президента з економічних питань Олег Устенко.

Про другий транш МВФ говорити зарано – рада директорів вирішуватиме питання орієнтовно у вересні. Цього часу достатньо, аби придивитись до роботи нового глави НБУ.

Не Нацбанком єдиним

Експерти зазначають, окрім цього, західні партнери пильно спостерігають і за аникорупційними органами. Їх незалежність – одна з умов співпраці.

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У вівторок, 14 липня, на позачерговому засіданні парламенту мали розглянути законопроєкт, який мав відкрити шлях до звільнення Артема Ситника з посади директора НАБУ, вчергове. Однак в останню мить його повернули на розгляд комітету.

Тепер же новопризначений очільник НБУ Кирило Шевченко має увійти у курс справи і вже найближчими тижнями міжнародні партнери зможуть зробити висновки, чи змінилась політика центробанку.