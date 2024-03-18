На Кіровоградщині – 9 ударів по промислових об'єктах: одне підприємство критично пошкоджене
Джерело:Андрій Маліцький
Росіяни продовжують випускати повітряні цілі по українських містах, наражаючи на небезпеку цивільних. Зокрема, було зафіксовано 9 ударів по п'яти об'єктах промисловості у Кіровоградській області.
Голова Світловодської міської територіальної громади Андрій Маліцький уточнює, що внаслідок атаки проти 18 березня одне підприємство критично пошкоджене. Водночас загиблих серед людей немає.
Дивіться також Окупанти атакували Полтавщину БпЛА: в ОВА розповіли, чи є руйнування
Атака дронів на Кіровоградщину
Зазначимо, що випускали російські окупанти саме дрони-камікадзе типу "Шахед" по Кіровоградській області. Під час обстрілу постраждали також будівлі цивільної інфраструктури – житлові будинки.
Зафіксовано 9 прильотів по об'єктах промисловості. За попередньою інформацією, пошкоджень зазнали 11 житлових будинків та 5 підприємства промисловості. Одне критично. Без жертв,
– пише Маліцький.
За словами посадовця, усі відповідні підрозділи, зокрема рятувальники, виїхали на місце подій. Було проведено візуальне обстеження навколишньої території та прилеглих будинків.Зверніть увагу! О 23:42 (17 березня) Маліцький писав, що Світловодська громада під ударом дронів. Близько 00:18 (18 березня) він доповнив, що наближаються ще дві групи "Шахедів". Також два дрони ще летіло о 01:00.
Дивіться також У Кременчуці кілька разів пролунали вибухи: "Шахеди" атакували також Кривий Ріг і Хмельниччину
Більше про нічний обстріл
- Загалом повітряна тривога в Кіровоградській області тривала майже три години. Власне, з 22:16 (17 березня) до 01:16 (18 березня). Людей небезпідставно закликали не нехтувати небезпекою та спускатися в укриття.
- За інформацією Повітряних сил, вночі знищили 17 російських ударних БпЛА у межах Київської, Полтавської, Хмельницької, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Вінницької, Запорізької, Рівненської областей. Усього окупанти випустили 22 "Шахеди".
- Важливо, що у Кривому Розі Дніпропетровської області уламки ворожого дрона впали на п'ятиповерхівку. Там спалахнула пожежа, яку ліквідували рятувальники. Було пошкоджено дах цивільної будівлі, але самі квартири цілі. Ніхто не постраждав з людей.
- Водночас російська армія завдала ракетних ударів по Харківській області, внаслідок чого постраждала пожежна частина. Один рятувальник був травмований, а будівля пожежної частини та пожежно-рятувальні машини зазнали значних пошкоджень.
- Також у Київській області було зафіксовано активність безпілотників. Сили ППО працювали над знищенням повітряних цілей. Крім того, у Дніпропетровській області протиповітряна оборона знищила безпілотник над Синельниківським районом.