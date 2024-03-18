На Кіровоградщині – 9 ударів по промислових об'єктах: одне підприємство критично пошкоджене

Росіяни продовжують випускати повітряні цілі по українських містах, наражаючи на небезпеку цивільних. Зокрема, було зафіксовано 9 ударів по п'яти об'єктах промисловості у Кіровоградській області.

Голова Світловодської міської територіальної громади Андрій Маліцький уточнює, що внаслідок атаки проти 18 березня одне підприємство критично пошкоджене. Водночас загиблих серед людей немає.

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Атака дронів на Кіровоградщину

Зазначимо, що випускали російські окупанти саме дрони-камікадзе типу "Шахед" по Кіровоградській області. Під час обстрілу постраждали також будівлі цивільної інфраструктури – житлові будинки.

Зафіксовано 9 прильотів по об'єктах промисловості. За попередньою інформацією, пошкоджень зазнали 11 житлових будинків та 5 підприємства промисловості. Одне критично. Без жертв,

– пише Маліцький.

За словами посадовця, усі відповідні підрозділи, зокрема рятувальники, виїхали на місце подій. Було проведено візуальне обстеження навколишньої території та прилеглих будинків.

О 23:42 (17 березня) Маліцький писав, що Світловодська громада під ударом дронів. Близько 00:18 (18 березня) він доповнив, що наближаються ще дві групи "Шахедів". Також два дрони ще летіло о 01:00.

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