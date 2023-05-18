На Кіровоградщині бойова частина ракети вибухнула біля будинку, а уламки дрона спричинили пожежу
Джерело:телеграм Андрія Райковича
У ніч проти 18 травня ворог знов завдав масованого удару. На Кіровоградщині сили ППО знищили крилату ракету в небі над Олександрійським районом та безпілотник – у Кропивницькому районі.
Деталі розповів голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович. За його словами, в обох випадках не минулося без руйнувань.
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Наслідки ворожого обстрілу
Бойова частина ракети вибухнула на території приватного домоволодіння. Вибуховою хвилею пошкоджено 3 будинки. Минулося без постраждалих.
Уламки збитого безпілотника влучили в один з об'єктів. Впродовж кількох годин рятувальні підрозділи гасили пожежу. Евакуйовано мешканців навколишніх дворів. Загиблих та травмованих немає. Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі,
– наголосив Райкович.
Масована атака 18 травня
Країна-терорист у ніч проти 18 травня завдала масованого ракетного удару по Україні. Ворог випустив 30 крилатих ракет як морського, так і повітряного та наземного базування по нашій державі. Сили та засоби ППО у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України збили 29 крилатих ракет ворога. Головнокомандувач зазначив, що:
- з двох Ту-160 та восьми Ту-95МС росіяни випустили 22 крилаті ракети Х-101/Х-555;
- також ворог атакував Україну шістьма ракетами "Калібр" з кораблів у Чорному морі;
- ще 2 "Іскандер-К" загарбники запустили з наземних оперативно-тактичних ракетних комплексів.
Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що ворог намагався обманути ЗСУ. Перед обстрілом усі ракетоносії окупантів були заведені у пункти базування.
Перед цією атакою усі ракетоносії були заведені у пункти базування та не перебували в акваторії. Безпосередньо перед завданням удару надводний ракетоносій вийшов у зону пуску на чергування у Чорне море та випустив "Калібри". Зараз підраховуємо, скільки їх було,
– розповіла вона.
Зауважимо, що вибухи чули у декількох регіонах держави. Мовиться, зокрема, про Одеську, Вінницьку, Житомирську, Полтавську, Хмельницьку та Київську області.