Китай готується до війни та збільшує кількість ядерних боєголовок, – полковник Британії

Китай будує новий військовий командний центр поблизу Пекіна, який у десять разів більший за Пентагон. Це може свідчити про певні військові наміри проти Тайваню або й навіть США.

Полковник британської армії у відставці Філіп Інґрем розповів 24 Каналу, що Китай готується до війни. Це не означає, що буде війна, але Пекін готується до неї.

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Чи планує Китай розпочинати війну

Філіп Інґрем підкреслив, що Китай готує своїх військових, нарощує збройні сили, розбудовує військово-морський флот та військово-повітряні сили.

Китай нарощує свою підготовку. Вона зосереджена насамперед на військовому захопленні Тайваню. Сі Цзіньпін також накопичує запаси продовольства, нафти й газу, дорогоцінні мінерали, залізо і сталь. Він готує запаси, щоб вижити, якщо опиниться в ситуації конфлікту і не зможе отримати імпорт, необхідний для існування. Тобто Китай готується до війни, крапка, без "якщо" чи "але",

– сказав він.

Кому вдасться перемогти у війні

Весь світ побачив, який економічний шок стався, коли Росія вдерлася в Україну. Ця агресія серйозно вплинула на ціни на енергоносії та світові ринки.

Це ніщо в порівнянні з тим, що сталося б, якби Китай вирішив спробувати силою захопити Тайвань. Такі дії почали б регіональний конфлікт і вплинули б на світову вісь зла, яку ми маємо між Китаєм, Росією, Іраном і Північною Кореєю,

– зауважив полковник британської армії у відставці.

Тому, на його думку, переможця у такому протистоянні бути не може, адже програє все людство, враховуючи розмір сил, які є на боці Китаю та США.

Китай збільшує кількість ядерних боєголовок

За словами Філіпа Інґрема, Китай, готуючись до війни, усвідомлює, що його потенційні супротивники, зокрема США, Велика Британія та Франція, є ядерними державами. Саме тому лідер Пекіну і збільшує у своєму озброєнні кількість ядерних боєголовок.

Сі Цзіньпін, ймовірно, розуміє, що Захід спробує зупинити величезну кількість одиниць техніки та персоналу, яку Китай міг би залучити до війни, погрожуючи ядерною зброєю.

Для цього Китай прагнутиме відповісти Заходу власним арсеналом, принаймні за принципом сам на сам, і в такий спосіб підтримувати взаємно гарантовану загрозу знищення, яка зупиняє ядерну війну з 1945 року. Це дуже небезпечна гра для Китаю,

– висловився полковник британської армії у відставці.

Зазначимо, Китай активно нарощує ядерний потенціал, лише за 2024 рік збільшивши кількість боєголовок на 100 одиниць, а до 2030 року їх може бути понад тисяча. На тлі цього США переглядають свою ядерну політику щодо Китаю.