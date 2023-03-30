Китай готується до війни: Піонтковський припустив, чи можлива тут домовленість з Росією

Сі Цзіньпін заявив, що Китай готується до війни. Уряд держави оголосив про збільшення оборонного бюджету. Є версія, що російський диктатор Владімір Путін домовився з Пекіном, аби відволікти США від допомоги Україні.

Російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський в ефірі 24 Каналу зазначив, що США навпаки збільшили військову допомогу для українців. За його словами, американці переконані, що потрібно знищити російську армію.

Читайте також Китай враховує досвід Росії: чи наважиться Пекін напасти на Тайвань

США хочуть якнайшвидше покінчити з Путіним

Піонтковський підкреслив, що США збільшили військову допомогу для України, бо все більше переконуються: з Путіним та його армією треба якнайшвидше покінчити.

Зараз їм треба знищити путінський військовий потенціал, тому що завтра він опиниться в руках Китаю. Саме через те, що Китай погрожує їм війною та одночасно укладає союз з Путіним, американці роблять висновок негайно покінчити з Путіним,

– зауважив публіцист.

Опозиційний політик підкреслив: США розуміють, що також треба негайно покінчити з Іраном. Андрій Піонтковський переконаний, що Ізраїль з допомогою Сполучених Штатів у 2023 році знищить ядерний проєкт Ірану.

Піонтковський про наміри Китаю напасти на Тайвань: дивіться відео

Китай готується до війни: що відомо