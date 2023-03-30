Китай готується до війни: Піонтковський припустив, чи можлива тут домовленість з Росією
Сі Цзіньпін заявив, що Китай готується до війни. Уряд держави оголосив про збільшення оборонного бюджету. Є версія, що російський диктатор Владімір Путін домовився з Пекіном, аби відволікти США від допомоги Україні.
Російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський в ефірі 24 Каналу зазначив, що США навпаки збільшили військову допомогу для українців. За його словами, американці переконані, що потрібно знищити російську армію.
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США хочуть якнайшвидше покінчити з Путіним
Піонтковський підкреслив, що США збільшили військову допомогу для України, бо все більше переконуються: з Путіним та його армією треба якнайшвидше покінчити.
Зараз їм треба знищити путінський військовий потенціал, тому що завтра він опиниться в руках Китаю. Саме через те, що Китай погрожує їм війною та одночасно укладає союз з Путіним, американці роблять висновок негайно покінчити з Путіним,
– зауважив публіцист.
Опозиційний політик підкреслив: США розуміють, що також треба негайно покінчити з Іраном. Андрій Піонтковський переконаний, що Ізраїль з допомогою Сполучених Штатів у 2023 році знищить ядерний проєкт Ірану.
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Китай готується до війни: що відомо
- Сі Цзіньпін заявив, що Китай готується до війни. Окрім того, уряд КНР оголосив про збільшення оборонного бюджету держави. На щорічному засіданні парламенту Китаю та його вищого політичного дорадчого органу в березні Сі розкрив тему готовності до війни у чотирьох окремих промовах. В одні з них навіть сказавши своїм генералам "сміливо воювати", повідомляють ЗМІ.
- Foreign Affairs зазначає, що уряд вже оголосив про збільшення на 7,2% оборонного бюджету Китаю, який подвоївся за останнє десятиліття. Окрім того, заявили про плани зробити країну менш залежною від іноземного імпорту зерна.
- Також в останні місяці Пекін оприлюднив нові закони про військову готовність, нові бомбосховища в містах по той бік Тайванської протоки та нові офіси "Мобілізації національної оборони" по всій країні.
- ЗМІ зазначають, поки рано говорити напевно, що саме означають такі події. Конфлікт не є певним або неминучим. Однак у Пекіні щось змінилося, що політики та бізнес-лідери в усьому світі не можуть дозволити собі ігнорувати.