"З Путіним в одному човні": чому Китай ігнорує обговорення української формули миру
Китай пропустив зустріч щодо української формули миру в Давосі. Сі Цзіньпін наразі вичікує, а його симпатії перебувають на боці Кремля.
Про це 24 Каналу сказав голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук, зауваживши, що Китаю нині не потрібні зустрічі щодо української формули миру.
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Що означає поведінка Китаю
Рибачук зазначив, що демократичний табір нині слабшає. Китай пильно стежить за тим, що відбувається у Білому домі та як сили демократії поводяться щодо Росії.
Китай стає нахабнішим. Вплив Росії підвищується,
– сказав Рибачук.
За його словами, Путін хоче показати Китаю, що з демократами можна впоратися, тому що вони бояться сутички. А Пекін має очевидний зиск від війни в Україні, бо максимально використовує Росію.
До того ж, зауважив він, у них із Путіним однакові погляди та цілі. Усі симпатії Сі Цзіньпіна будуть на боці Кремля. Однак це може змінитися, якщо Захід об'єднається й продемонструє силу, внаслідок чого Путін буде розбитий.
Який задум Китаю
Голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" пояснив, що Путін хоче нав'язати світу думку, що не США, а сильні країни з ядерною зброєю визначатимуть порядок денний. Путін хоче з Китаєм зробити такий союз.
За його словами, Путін нині на ролях молодшого брата, проте Китай набирає потужності й терпляче формує свій блок. Цим пояснюється нинішня поведінка Пекіна, наразі він вичікує.
Вони (китайці – 24 Канал) з Путіним в одному човні,
– заявив Рибачук.
Тому, додав він, Китаю не потрібні зараз зустрічі щодо української формули миру. Ймовірно, що й Росія доклала певних зусиль. Малоймовірно, що Пекін долучиться до саміту миру, який має відбутися у Швейцарії.
Українська формула миру: що відомо
- У Давосі 14 січня відбулася зустріч щодо української формули миру. Союзники вкотре підтвердили прихильність "10 пунктам" мирного плану України. Наші партнери підтвердили намір підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.
- Уперше обговоренні української формули миру взяв участь Ізраїль. Цю країну на зустрічі в Давосі представляв заступник голови Ради національної безпеки.
- Швейцарія готова організувати наступний саміт лідерів держав щодо формули миру президента Володимира Зеленського. Глава української держави назвав країни, які Київ хотів би залучити до участі в саміту.