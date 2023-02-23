У НАТО побачили ознаки, що Китай планує надати зброю Росії й висунули попередження

Китай розглядає можливість відправити зброю до Росії, щоб допомогти у війні проти України. Альянс висунув Китаю попередження не робити цього.

НАТО бачить ознаки того, що Китай "розглядає і, можливо, планує" надати Росії зброю. Про це заявив глава альянсу Єнс Столтенберг.

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НАТО закликає Китай не робити помилку

Столтенберг зауважив, що Китай не повинен підтримувати незаконну війну Росії. Оскільки пряма підтримка агресора є кричущим порушенням міжнародного права.

Ми не бачили жодного постачання смертоносної допомоги з Китаю до Росії, але ми бачили ознаки того, що вони розглядають і, можливо, планують це, і саме тому Сполучені Штати та інші союзники дуже чітко застерігають від цього,

– сказав Столтенберг.

Він наголосив, що Китай є членом Ради Безпеки ООН, а війна Росії проти України є порушенням Статуту ООН.

Основний принцип цієї хартії – поважати цілісність інших націй і не вдиратися в іншу країну з сотнями тисяч військовослужбовців, і, звичайно, Китай не повинен бути частиною цього,

– сказав він.

Що відомо про ставлення Китаю до війни Росії проти України