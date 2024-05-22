Чи блефує Китай, погрожуючи поставляти летальну зброю Росії

Міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс повідомив, що Китай поставлятиме летальну зброю Росії, яку вона планує використовувати у війні проти України. Цьому передувало турне Сі Цзіньпіна до країн Європи.

Також нещодавно в Пекіні з візитом перебував Владімір Путін. Політолог Валентин Гладких розповів 24 Каналу, якщо Китай дійсно піде на такий крок, це спричинить дуже драматичні зміни у системі міжнародних відносин.

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Гра м'язами

Надання китайської летальної зброї Росії не залишиться без реакції з боку Сполучених Штатів, а також Європейського Союзу. Це спричинить нагнітання атмосфери конфронтації, яка зрештою може вельми згубно вплинути на людську цивілізацію.

Тому з боку Китаю це скоріш гра м'язами і спроба підштовхнути держави, які сьогодні підтримують Україну, до коригування їхньої позиції. Однак, думаю, Китай утримається від цього вельми небезпечного кроку,

– зазначив політолог.

Пекін може лише розглядати можливість такого кроку. Хоча вже сам його факт викликає певну стривоженість в Україні, а також у західних партнерів.

"Це вплине безпосередньо на російсько-українську війну, але насправді вона є для Китаю лише інструментом, за допомогою якого він намагається посилити свої позиції на міжнародній арені", – зауважив Гладких.

Все залежатиме від реакції Заходу

Тому ці заяви Пекіна пов'язані з його відносинами з одного боку з Вашингтоном, а з іншого – з Брюсселем або окремими європейськими державами.

Вони мають безліч болючих не розв'язаних питань, зокрема, торговельних, руху технологій, безпекових, питання Тайваню, Тибету, Гонконгу, ядерної та енергетичної безпеки тощо.

Китай хоче розіграти цю карту з максимальною користю для себе. Однак ця карта не є джокером і вона також може бути битою,

– припустив політолог.

Далі все залежатиме від реакції Заходу на цей виклик щодо глобальної безпеки.

"Якщо Китай вважає, що зможе блефувати та шантажувати у такий спосіб західні країни, то це може погано для нього закінчитися", – наголосив Валентин Гладких.

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