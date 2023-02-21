Вашингтон не повинен читати Пекіну лекції щодо постачання зброї, – представник МЗС Китаю

У Сполучених Штатах припустили, що в недалекій перспективі Китай може передати Росії певні типи летального озброєння. В Пекіні з відповіддю на це не забарилися та натякнули Білому дому, що втручатися в політику інших країн не слід.

Відповідну заяву про те, що Китай розглядай можливість передачі Росії озброєння, зробив днями Держсекретар США Ентоні Блінкен. На це представник МЗС Китаю Ван Веньбінь йому дуже гостро відповів.

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У чому в Пекіні звинуватили Вашингтон

Власне, на думку китайського високопосадовця, саме США є тією державою, яка постачає іншим озброєння. Тому, й, вочевидь, у Вашингтона "немає морального права" когось стримувати в цьому питанні.

Сторона США, а не китайська, налагодила постійний потік зброї на поле бою. Вашингтон не має кваліфікації читати лекції Китаю, і ми ніколи не приймемо диктату чи навіть примусового тиску США на китайсько-російські відносини,

– заявив він.

Окрім того, Ван Веньбінь не без пафосу поставив риторичне запитання стосовно того, "хто ж насправді закликає до діалогу та миру, а хто роздає ножі та заохочує до протистояння".

То хто ж насправді сприяє війні

Насправді на заяви китайської сторони слід дивитися крізь призму фактів та того, що ж насправді відбувається. На офіційному рівні в Пекіні можуть, звісно, говорити про "мир", однак реальність така, що, скажімо, під час візиту президента США Байдена в Київ 20 лютого, глава дипломатії Китаю вирішив "раптово" відвідати Москву.

Себто є всі підстави стверджувати, що Пекін свідомо підіграє путінській геноцидній політиці стосовно України. Згадаємо до цієї теми слова політолога Олега Лісного, який переконаний, що Пекін навіть незадоволений тим, що Росія не перемогла в цій війні.

За словами експерта, швидка перемог Москви та окупація всієї України, яка б супроводжувалась лише "стурбованістю зі сторони Заходу", лише б розв'язала руки китайським посадовцям. Тоді б вони пересвідчились, що можуть сміливо йти на Тайвань та ніхто їх стримувати не буде.

Китай продовжує декларувати, що вимагає миру у світі та сприяє налагодження діалогу між країнами для того, аби війна в Україні закінчилась. За словами високопоставлених чиновників у Пекіні, Китай у цьому процесі хоче відігравати конструктивну роль.