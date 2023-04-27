Десять років був послом у Росії: чи буде спецпредставник Китаю упередженим щодо війни в Україні

На тлі розмови Сі Цзіньпіна з Володимиром Зеленським, Пекін призначив спеціального представника в Україні. Раніше Лі Хуей працював послом Китаю у Росії.

Політичне минуле Лі Хуея не має вплинути на його політику щодо війни Росії проти України. Про це 24 Каналу розповів надзвичайний і повноважний посол України в Китаї у 1991 – 2001 роках і співголова українсько-китайської ділової ради Ігор Литвин.

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Передумова для розмови Сі та Зеленського

Після розмови президента України та лідера КНР Сі Цзіньпіна Володимир Зеленський призначив Павла Рябікіна Надзвичайним і Повноважним Послом України в Китаї. Натомість Пекін планує відправити до України спеціального представника у справах Євразії.

Я оцінюю це як дуже позитивний крок у наших двосторонніх відносинах та у ситуації встановлення миру в Україні. Сі Цзіньпін на зустрічі з Макроном говорив, що дзвінок до президента Зеленського є у планах, але в "свій час". Моя думка, що час для дзвінка настав тоді, коли агреман на нового українського посла був виданий китайською стороною,

– заявив Ігор Литвин.

Спочатку кандидатуру посла розглядають в Україні, потім відправляють в Китай на підтвердження цієї кандидатури. І як тільки Китай видав згоду (агреман), в Пекіні, ймовірно, вирішили, що можуть говорити на рівні двох президентів.

"Підкреслюють, що розмова була ініціативою України. І це справедливо та правильно. Час коли, наше керівництво задовольняла нейтральна позиція Китаю – минув. І було прийняте рішення активізувати контакти з Китаєм, які були ніякі довгий час", –підкреслив Литвин.

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Спецпредставник Китаю

Китай вже оприлюднив ім'я спецпредставника в Україні. Ним стане Лі Хуей, який раніше був директором департаменту Європи і Центральної Азії, був заступником міністра закордонних справ Китаю. З 2009 до 2019 року він був послом у Китаю в Росіїї.

Я вважаю, що це дуже вдалий вибір китайської сторони та сподіваюсь, що ця фігура зможе зробити так, аби в Україні був встановлений мир,

– зазначив Литвин.

Китай анонсував дотримання норм поваги до суверенітету територіальної цілісності України насамперед. Маючи таке важливе завдання – спецпредставник Китаю має чітко дотримуватись принципів, які висунули зі свого Китай та Україна. Компроміси можливі, але саме Україна має диктувати умови завершення війни.

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