Китай перестав вважати Курили територією окупованою Росією, – Kyodo
Джерело:kyodonews
Лідер Китаю Сі Цзіньпін не підтримав претензії Японії на Курильські острови. Це було під час переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним.
Японські ЗМІ пишуть, що під час переговорів, які проходили в Москві в березні, Сі Цзіньпін заявив про так звану "нейтральність. Він повідомив Путіну, що Китай "не приймає жодної із сторін" у територіальній суперечці.
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Як було раніше
Попередніми роками Китай погоджувався, що 4 спірні острови належать Японії. У 1964 лідер Китаю Мао Цзедун оголосив, що країна підтримує територіальні претензії Японії і вважає, що Росія повинна повернути Курили.
Однак протягом останніх років китайський уряд публічно не озвучував цю позицію. На картах у Китаї спірні острови позначені як "окуповані Росією".
Журналісти, посилаючись на своїх співрозмовників, стверджують, що рішення Китаю змінити свою позицію щодо Курил може ускладнити врегулювання питання. Річ у тім, що Росія "навряд чи поступиться" за підтримки Китаю.
Історія питання
- СРСР приєднав Курили за підсумками Другої світової війни. Однак у 1956 році з Японією підписали мирну декларацію, пообіцявши повернути острови Шикотан та Хабомаї, коли буде мирний договір.
- Влада Японії вимагагає повернути всі острови, але мирний договір так і не підписали.
- У березні 2023 року влада Росії припинила переговори про мирний договір з Японією, яка приєдналася до санкцій Заходу.