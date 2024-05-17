Який кінцевий план Росії: політолог оцінив заяви Путіна
Владімір Путін перед візитом 16 – 17 травня до Сі Цзіньпіна дав інтерв'ю китайському інформаційному агентству Сіньхуа. Він заявив, що готовий сідати за стіл переговорів на основі китайського мирного плану. Такі висловлювання російського диктатора дивні, адже окупанти на полі бою не зменшують наступальні дії проти України, а, навпаки, посилюють їх.
Політолог Олег Лісний розповів 24 Каналу, що слова Путіна не мають жодного значення – важливо тільки те, яку він веде політику проти України. Те, що диктатор начебто захоплюється мирним планом Китаю свідчить лише про намагання догодити Сі Цзіньпіну.
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Які наміри у Путіна
Лісний вважає, що Росія не хоче миру, а те, що окупанти зараз роблять: обстріли українських міст, нескінченні атаки на фронті, підготовка до наступу на Харківщину та Сумщину – усе доводить це.
Такими діями росіяни не намагаються підняти переговорну планку, адже у них кінцева мета не Україна. Вони про це говорять, погрожуючи усім,
– зауважив політолог.
Російська риторика про те, що вони начебто готові до перемовин, а Україна відмовляється від них, на думку Олега Лісного, ні на що не впливає, бо дії противника вказують на зворотне.
Мирна конференція у Швейцарії та роль Китаю
- У Швейцарії відбудеться перший Саміт миру щодо конфлікту в Україні. Дмитро Кулеба роз'яснив причину відсутності представників країни-агресорки на цьому заході. Міністр закордонних справ підкреслив, що запрошення Росії на Саміт миру не має сенсу зараз, але у майбутньому її можуть залучити до перемовин.
- Важливо пам'ятати, що вирішення конфлікту в Україні вимагає складних та виважених підходів. Переговори та міжнародні зусилля є ключовими у здійсненні мирного врегулювання ситуації. Саміт миру у Швейцарії стане подією, на якій країни розроблятимуть спільну переговорну позицію та передадуть її Росії.
- Голова КНР зазначив, що його країна готова підтримати проведення мирної конференції за умови участі Росії. Сі Цзіньпін висловив бажання відновити діалог між Росією та Україною для обговорення мирних планів.