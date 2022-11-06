Заява Сі Цзіньпіна – це перше й останнє попередження Путіну, – політолог
Очільник Китаю Сі Цзіньпін виступив проти ядерної війни щодо якої так часто лунають заяви в Кремлі. Це свідчить про те, що він свідомий політичний лідер і розуміє наслідки використання ядерної зброї.
Відповідна заява Пекіну є демонстрацією серйозного лідерства і знаком Путіну, що у разі застосування ядерної зброї російський диктатор матиме проблеми й з Китаєм. Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк.
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Сі Цзіньпін попередив Путіна, але прямо не назвав
Це було перше й останнє китайське попередження. Сі Цзіньпін два рази говорити з Путіним не буде,
– зауважив Давидюк.
Утім, у своїй заяві китайський лідер не згадував Путіна, а лише сказав про застосування ядерної зброї. Так, Китай не може прямо критикувати Росію, оскільки тоді власний електорат не зрозуміє його.
"Що Сі Цзіньпін скаже – автократія в Росії це погано? А автократія в Китаї це добре? Чи нападати на свого сусіда це погано? А в той час готує напад на Тайвань?", – наголосив політолог.
Пекін не пробачить Кремль
У Китаю є геополітичні інтереси в торгівлі, яким важливо, щоб війни Росії проти України не було. Водночас очільник Кремля "кинув" Сі Цзіньпіна, коли обіцяв, що швидко все завершить і Пекін не відчує наслідків.
Утім, вже 8 місяців російський диктатор не може досягти якихось результатів в Україні, тому виглядає слабаком, який не стримав слова, в очах очільника Китаю. Так, війною з нашою державою Путін підставив Сі Цзіньпіна на трильйони доларів.
Він (Сі Цзіньпін – 24 канал) цього не пробачить. Путін буде економічно та політично четвертований Сі Цзіньпіном за те, що підставив його,
– розповів політолог.
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Ядерні погрози Путіна: останні новини
- Очільник Кремля продовжує ядерний шантаж та не втомлюється погрожувати світу натисканням на червону кнопку. Іван Ступак зауважив, що вірогідність застосування ядерної зброї є, адже неможливо передбачити, що на думці у росіян. Однак ефект від погроз нею набагато більший, аніж від застосування.
- У міноборони Росії повідомили, мовляв, дотримуються політики ядерного стримування. Однак "у разі потреби" запустять ядерну ракету.
- Західні партнери серйозно ставляться до ядерних погроз російського диктатора. Держсекретар Сполучених Штатів Блінкен запевнив, що це матиме катастрофічні наслідки для Путіна та загалом російської нації.
- За даними видання The New York Times, російські високопоставлені військові могли обговорювати, коли і як Москва може застосувати тактичну ядерну зброю проти України. Однак Олександр Мусієнко вважає, що раніше в Росії просто не було розроблених планів щодо її застосування саме проти нашої держави.