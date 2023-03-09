Військові експерти про прагнення Китаю у війні Росії з Україною і мету Сі Цзіньпіна

Китайські військові експерти прогнозують, що війна Росії проти України закінчиться у 2023 році. На їхню думку, і російська, і українська економіки будуть занадто виснажені, щоб продовжувати конфлікт. Але Росія при цьому нібито матиме певну перевагу.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що такі прогнози пов'язані з тим, що Китай зараз веде велику гру з США, в якій розмінною монетою є Росія. Водночас військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан наголосив, що Пекін поки що остерігається втручатися у війну Росії проти України. Про це вони розповіли 24 Каналу.

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Китай виставив ультиматум США

На думку Жданова, Китай зараз торгується з США. Пекін підловив Сполучені Штати на тому, що вони колись погодилися з теорією Ден Сяопіна, екскерівника КНР, "одна країна, дві системи", а ще раніше підписали документ, в якому визнали, що Тайвань є територією Китаю.

І зараз Китай виставив США ультиматум: або Сполученні Штати уходять з Тайваню і не заважають там Пекіну, і тоді він вводить санкції проти Росії і встає на бік більшості країн світу, що засудили країну-агресорку,

– зазначив він.

За словами військового експерта, якщо ж США не погоджуються на цей план, тоді Китай починає постачати військову техніку і озброєння російській армії. І тоді війна буде тягнутися нескінченно.

Він вважає, що саме тому Китай зараз висловлює прогнози щодо подальшого розвитку воєнних дій не на користь України, а на користь Росії.

"Це частина вистави, торгів між Сполученими Штатами і Китаєм, в якій Росія є розмінною монетою", – наголосив Олег Жданов.

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Танок двох драконів

Сі Цзіньпін найближчим часом може відвідати Москву. Світан припустив, що глава КНР привезе Владіміру Путіну пропозицію мирного врегулювання війни. І потім Сі Цзіньпін почне її проштовхувати до реалізації.

На його думку, Китаю не дуже хочеться втручатися у військові дії і підтримувати Росію напряму, тому що тоді Пекін однозначно потрапить під санкції.

"Тому поки що Китай буде "танцювати" цей танок двох драконів з Росією. Принаймні зараз триває такий етап", – підкреслив Роман Світан.

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