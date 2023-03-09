Військові експерти про прагнення Китаю у війні Росії з Україною і мету Сі Цзіньпіна
Китайські військові експерти прогнозують, що війна Росії проти України закінчиться у 2023 році. На їхню думку, і російська, і українська економіки будуть занадто виснажені, щоб продовжувати конфлікт. Але Росія при цьому нібито матиме певну перевагу.
Військовий експерт Олег Жданов вважає, що такі прогнози пов'язані з тим, що Китай зараз веде велику гру з США, в якій розмінною монетою є Росія. Водночас військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан наголосив, що Пекін поки що остерігається втручатися у війну Росії проти України. Про це вони розповіли 24 Каналу.
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Китай виставив ультиматум США
На думку Жданова, Китай зараз торгується з США. Пекін підловив Сполучені Штати на тому, що вони колись погодилися з теорією Ден Сяопіна, екскерівника КНР, "одна країна, дві системи", а ще раніше підписали документ, в якому визнали, що Тайвань є територією Китаю.
І зараз Китай виставив США ультиматум: або Сполученні Штати уходять з Тайваню і не заважають там Пекіну, і тоді він вводить санкції проти Росії і встає на бік більшості країн світу, що засудили країну-агресорку,
– зазначив він.
За словами військового експерта, якщо ж США не погоджуються на цей план, тоді Китай починає постачати військову техніку і озброєння російській армії. І тоді війна буде тягнутися нескінченно.
Він вважає, що саме тому Китай зараз висловлює прогнози щодо подальшого розвитку воєнних дій не на користь України, а на користь Росії.
"Це частина вистави, торгів між Сполученими Штатами і Китаєм, в якій Росія є розмінною монетою", – наголосив Олег Жданов.
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Танок двох драконів
Сі Цзіньпін найближчим часом може відвідати Москву. Світан припустив, що глава КНР привезе Владіміру Путіну пропозицію мирного врегулювання війни. І потім Сі Цзіньпін почне її проштовхувати до реалізації.
На його думку, Китаю не дуже хочеться втручатися у військові дії і підтримувати Росію напряму, тому що тоді Пекін однозначно потрапить під санкції.
"Тому поки що Китай буде "танцювати" цей танок двох драконів з Росією. Принаймні зараз триває такий етап", – підкреслив Роман Світан.
"Мирні" ініціативи Пекіна та прогнози китайських аналітиків щодо війни
- КНР опублікувала звіт, у якому зроблено висновок, що бойові дії в Україні закінчаться влітку цього року. Експерти вважають, що економіки Росії та Україні будуть виснажені і країни не зможуть продовжувати вести бойові дії восени.
- Водночас у Китаї зазначили, що Росія "візьме гору". У ЗМІ наголошують, що такий висновок – спроба догодити керівництву компартії, яке схиляється до Москви.
- Нагадаємо, що раніше Пекін оприлюднив свій "мирний план" щодо війни в Україні. Там 12 пунктів, які, на переконання авторів, повинні закінчити війну Росії з Україною. В документі не лише не згадується слово "війна", а й немає критики російської агресії й жодних згадок про воєнні злочини російських сил. Війну Росії проти України Китай називає "українською кризою".
- Український президент Володимир Зеленський відреагував на "мирний план". Він зазначив, що це був не мирний план Китаю – це була не резолюція і не декларація, це не інфраструктура для чогось. За його словами, що Китай показав свої думки щодо цього. Він зазначив, що є дуже непоганим, що Китай почав говорити про Україну – питання, що йде за словами.