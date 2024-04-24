Китай не передав Росії зброю, але знайшов інший спосіб підтримки

Хоч Китай не передавав Росії зброю, він знайшов інший спосіб підтримати Москву. Пекін висилає до країни-агресорки компоненти для озброєння, з яких вона вже самостійно, на своїй території, його виготовляє.

Таку думку 24 Каналу висловив президент ГО Ліберально-демократичної ліги Артур Харитонов, зауваживши, що Китай це робить відкрито. Світові лідери розуміють дії Пекіну та закликають його тиснути на Росію.

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Передає не зброю, а компоненти

Харитонов пояснив, що Китай справді не передавав Росії ракети, танки та літаки. Однак загальний процес передачі включає компоненти для того, щоб Росія змогла самостійно збирати техніку на території своєї країни.

Це можна чітко побачити по дронах, коли в російській армії з'являються абсолютні копії китайських дронів з китайських компонентів, які тільки зібрані на заводах Росії,

– зазначив президент ГО Ліберально-демократичної ліги.

Те, що Китай це передає є дуже показовим. За словами Харитонова, спектр такий великий, що, вже можна чітко перелічувати те, що вони продавали чи передавали: від касок і бронежилетів до "гольф-карів".

Для нашого фронту ці "гольф-кари" створюють чи не малі проблеми. Впродовж двох років Сі Цзіньпін санкціонував вбивство українців. Руки Сі Цзіньпіна в такій самій крові, як і Путіна,

– прокоментував президент ГО Ліберально-демократичної ліги.

Як діють світові лідери

Від самого початку повномасштабної війни, на думку Харитонова, була згода наповнювати економічну, фінансову та технологічну підтримку, щоб Росія могла вести війну.

Саме тому сьогодні ставиться питання від державного секретаря США Ентоні Блінкена та багатьох інших лідерів, що вони будуть вимагати від Сі Цзіньпіна участі в максимальному тиску на Росію для припинення війни,

– підкреслив президент ГО Ліберально-демократичної ліги.

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