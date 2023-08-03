Китай у складній ситуації: Пекін розчарований у Путіні і планує майбутнє без Росії

Останні події в Росії продемонстрували всьому світу слабкість Владіміра Путіна. Зокрема, Китай розчарувався в російському диктаторі і планує переглянути свою зовнішню політику.

Таку думку 24 Каналу висловив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. За його словами, Сі Цзіньпін "поставив" на Путіна і прорахувався.

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"У Китаї вважали, що Росія – це дійсно "потужний" партнер. Але останніми місяцями Пекін абсолютно розчарований у Кремлі", – зазначив Подоляк.

Виявилось, що Путін – вкрай слабкий лідер, а еліта не може стратегічно керувати. Також відкрились усі побрехеньки про економіку, ВПК та армію. Китай навряд захоче надалі мати справу з таким партнером.

Дивіться повне інтерв'ю Михайла Подоляка:

Китай може зблизитись із Заходом

Пекін не спокуситься на російську сировину, щоб зайти в конфлікт з високотехнологічними країнами Заходу. Найімовірніше, він шукатиме можливості партнерських відносин зі США та ЄС. Для цього доведеться переглянути свою політику.

"Китаю треба переосмислити свою глобальну політику – яку роль він хоче відігравати. Але в цій новій ролі він не може мати поряд Росію", – констатував Подоляк.

Українсько-китайські відносини: останні новини

Китайська делегація може взяти участь у зустрічі щодо миру в Україні, яку організовує Саудівська Аравія 5–6 серпня. Крім того, Пекін може змінити позицію щодо війни у нашій державі.

Раніше голова Китаю Сі Цзіньпін заявив, що підтримує мирні ініціативи лідерів африканських країн щодо України. Мовиться про політичне вирішення "кризи" та якнайшвидше відновлення переговорів між Україною та Росією.

Як відомо, 16 – 17 травня китайський спецпредставник відвідав Київ з дипломатичним візитом. На брифінгу обговорили українську "формулу миру" та поінформували Лі Хуея про злочини, які Росія чинить на тимчасово окупованих територіях.

Росія активізувала обстріли по портовій інфраструктурі України. Під час однієї з таких було знищено зерно, призначене для Китаю, а також постраждала будівля генерального консульства Китаю в Одесі.