"Китай забезпечить Україні "ядерну парасольку": Піонтковський пояснив заяву прем'єра Японії

Україна планує запросити на Глобальний саміт миру, присвячений обговоренню Формули миру Володимира Зеленського, країни Глобального Півдня. Планується залучити до мирного діалогу Китай, Індію Бразилію, Саудівську Аравію та країни Африки.

Російський публіцист зі США Андрій Піонтковський зауважив важливість залучення саме Китаю до мирних ініціатив. Адже Пекін робить значний внесок у захист України. Про це він розповів 24 Каналу.

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Китай свідомо ставиться до ядерної загрози

Піонтковський нагадав, що напередодні прозвучала сенсаційна заява від прем'єр-міністра Японії Фуміо Кішіди. Він заявив що Китай забезпечить Україні в разі необхідності "ядерну парасольку", яка захистить від ядерного шантажу чи нападу Росії.

Існує Договір про нерозповсюдження ядерної зброї. Відповідно до одного з його пунктів, якщо неядерна держава зазнає ядерного нападу чи шантажу з боку ядерної держави, тоді решта ядерних держав повинні захистити її від цієї загрози,

– пояснив російський публіцист.

Китай дуже свідомо ставиться до ядерної загрози. Сі Цзіньпін протягом майже року постійно нагадує Владіміру Путіну про неприпустимість не те що використовування ядерної зброї, а навіть вдавання до ядерного шантажу.

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Китай робить такі заяви, тому що це відповідає його національним інтересам. Сі Цзіньпіна дуже хвилює перспектива отримання ядерної зброї технологічними державами, що розташовані поряд з ним: Тайваню, Південної Кореї, Японії та Індонезії.

У разі використання ядерної зброї, ці країни дуже швидко розгорнуть виробництво власної,

– зауважив Андрій Піонтковський.

Саме тому Китай, користуючись своїм юридичним право, дуже чітко чинить тиск на Путіна. Пекін не тільки забороняє йому використовувати ядерну зброю, але й брязкати нею.

"Саме тому це дуже правильне рішення запросити Китай на Глобальний саміт миру", – підкреслив публіцист.

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Що відомо про українську "формулу миру" Володимира Зеленського

Китай послідовно виступає проти використання ядерної зброї задля шантажу, що суперечить ядерній риториці Путіна. Так, в одному з пунктів "мирного плану" Китаю зазначено, що "не можна використовувати ядерну зброю і не можна вести ядерні війни" та що "загрозі або використанню ядерної зброї слід протистояти".

Під час саміту лідерів G20 у листопаді, Президент України заявив про власну "формулу миру", яка має припинити війну Росії проти України. Пропозиції містить низку пунктів щодо: