Китай навряд заспокоїться щодо Тайваню, – міжнародник пояснив, наскільки загрозливі навчання КНР
Китай знову оголосив про ще одні військові навчання біля острова Тайвань. Відомо, що вони будуть відбуватися, як у морі, так й повітряному просторі навколо острову. Чи заспокоїться Пекін, чи буде якийсь час ще кошмарити острівну державу – читайте у матеріалі.
В ефірі 24 каналу президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов прокоментував, що доки існує КНР, то він навряд чи заспокоїться з приводу Тайваню. Це постійна загроза, як для України росія.
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Артур Харитонов зазначив, що щодо нових військових навчань є різні оцінки та прогнози. Китайці чітко не говорять, коли вони планують їх завершити. Спочатку стверджували, що 15 серпня, потім – триватимуть до кінця серпня.
Наразі у нас є чітка позиція США, що загрози вторгнення поки що немає. Потім лунають інші прогнози, що Китай планує розпочати атаку на Тайвань через 2 роки. Але насправді важко що-небудь прогнозувати,
– зазначив Артур Харитонов.
Співпраця Китаю та США
За його словами, Китай дійсно ввів низку санкцій та зробив кілька специфічних кроків. Наприклад, зупинив комунікацію між китайським та американським головнокомандувачами – це ще можна зрозуміти. Проте відмова від подальших перемовин щодо кліматичних змін із США – насправді має цікавий момент.
Експерт зазначив, що діалог з Китаєм щодо клімату – це "ідея фікс" чинного Білого дому. Коли Байден балотувався на свою посаду, він говорив, що вони не будуть співпрацювати з Китаєм в усіх стратегічних сферах, але залишають простір для клімату.
"Китай, який вже дуже давно не хотів говорити на цю тему, таки перестає це робити. Це означає, що в нас все більше крокує стадія "гарячої холодної війни", – додав Артур Харитонов.
Дивіться відео: щодо ситуації між Китаєм та Тайванем
Останні новини щодо Китаю
- Ситуація навколо Тайваню залишається напруженою. 7 серпня у протоці та навколо неї зафіксували 66 китайських винищувачів та 14 військових кораблів. Про це повідомили в міністерстві оборони Тайваню. Китай продовжує проводити свої військові навчання навколо острова.
- У Тайвані дії Пекіна назвали "симуляцією нападу". Відповідну заяву зробили у Міністерстві оборони Тайваню. Також повідомили, що 6 серпня Китай запустив 20 літаків, 14 з яких перетнули серединну лінію Тайванської протоки. Щоб попередити їх, Тайвань підняв свої винищувачі.
- ЗМІ повідомляють, що на численні телефонні дзвінки від офіційних осіб з Пентагону Пекін не відповідає. В Пентагоні говорять, що таке мовчання Китаю – дуже необдуманий та недалекоглядний крок. Ігнорування США лише збільшує ризик ескалації.
- Китай продовжує збільшувати обсяги свого ядерного озброєння. Протягом найближчих років Пекін хоче наростити кількість боєголовок, яка буде більшою за теперішню в кілька разів.
- Китай вирішив ввести санкції проти спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі через її візит на Тайвань. Таким чином Пелосі стала найвищим американським чиновником, який потрапив під обмеження Пекіна.