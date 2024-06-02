У Міноборони Китаю заявили, що готові "силою зупинити незалежність Тайваню"

Міністр оборони Китаю Дон Цзюнь заявив, що китайські військові готові силою зупинити незалежність Тайваню. Він переконаний, що всі, хто підтримує незалежність держави "закінчать у самознищенні".

Водночас він заявив, що країна завжди була готова до діалогу та співпраці. Проте міністр оборони Китаю зробив випад у бік США, опосередковано розкритикувавши владу за неофіційні зв'язки з Тайванем.

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Позиція Китаю щодо Тайваню

Міністр оборони Китаю на щорічному форумі з питань безпеки в Сінгапурі заявив, що Тайвань поступово прагне до незалежності, і ті, хто його підтримує, "закінчать у самознищенні". Донг Цзюнь розкритикував "зовнішні втручальні сили" за продаж зброї та "незаконні офіційні контакти" з Тайванем, натякаючи таким чином на США.

За словами очільника Міноборони Китаю, країна вживатиме рішучих дій, щоб приборкати незалежність Тайваню.

Китай залишається відданим мирному возз'єднанню. Однак ця перспектива дедалі більше розмивається сепаратистами за незалежність Тайваню та іноземними силами,

– попередив Донг.

Він сказав, що Китай був завжди відкритий до співпраці, але для цього "обидві сторони повинні йти назустріч одна одній". Глава Міноборони вказав, що Піднебесна зберегла достатню стриманість перед обличчям порушень прав і провокацій, але всьому є межа.

Варто вказати, що коментарі Донга Цзюня прозвучали на тлі підвищеної тривоги в регіоні. Китай продовжує спроби залякування Тайваню.

Навчання Китаю біля Тайваню