Китай веде проксі-війну та хоче ослабити Захід, – оглядач про відносини з Росією

Китай відіграє свою певну роль у війні Росії проти України. Хоча він відкрито не допомагає країні-агресорці, але має свій зиск з військового конфлікту, що розгортається на території України.

Про це 24 Каналу розповів історик, політичний оглядач Армен Чібухчян. На його думку, перед початком вторгнення на територію України Сі Цзіньпін знав про наміри Владіміра Путіна, але не завадив їм.

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За його словами, Китай веде проксі-війну з Заходом чужими руками.

"Росія, коли розпочинала війну, сподівалась на Китай. Товариш Сі давав якісь обіцянки Путіну. Але, коли у війні щось пішло не так, Сі Цзіньпін замислився, чи потрібно йому у всьому цьому брати участь", – вважає політичний оглядач.

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Китаю допомагають диктаторські режими

Він розповів, що приблизно півтора року назад Китай та Іран підписали контракт, відповідно до якого Пекін за кілька років повинен інвестувати в економіку Ірану від 300 до 400 мільярдів доларів.

Тому військова промисловість Ірану, яка активно розвивається, і виробництво безпілотників, все це відбувається не без допомоги Китаю. Пекін своєю чергою купує в Ірану газ, який той не може продавати на Захід,

– зазначив Чібухчян.

Він зауважив, що Китай зараз не робить перешкод ні Ірану, ні Росії, які протистоять західному світу, але послабити Захід він точно бажає.

"І в цьому питанні йому можуть допомогти іранський та російський диктаторські режими, які розуміють, що їм залишилось не довго існувати", – наголосив Армен Чібухчян.

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