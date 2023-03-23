Україна одна з фігур на шаховій дошці, – політичний експерт сказав, яку гру розпочав Сі Цзіньпін

Зближення з Росією для Китаю насамперед означає збільшення ресурсної бази. У такому разі зменшення потужності країни-агресорки грає на руку Пекіну.

Водночас візит Сі Цзіньпіна до Москви є важливим для вибудови плану Китаю. Про це 24 Каналу розповів політичний експерт та керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.

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Росія для Китаю – додаткові можливості

Під час зустрічі Сі Цзіньпіна з кремлівським диктатором Владіміром Путіним між Китаєм та Росією не було досягнуто жодних конкретних домовленостей. Так, Пекін і Москва лише підписали заяви про плани та наміри.

Що стосується "мирного плану", то Китай бачить його як концепцію, за якою він зможе посадити за стіл перемовин президента Володимира Зеленського і російського диктатора. Водночас Пекін у цьому процесі буде модератором. У такий спосіб Китай прагне засвідчити свій суттєвий вплив на геополітику.

Одним із застережень США упродовж останніх десятиліть було не допустити зближення Росії та Китаю. На думку Клочка, за будь-якого сценарію рано чи пізно це таки відбулося б.

Єдине, що на цьому етапі ми бачимо слабку Росію, яка буде виконувати все, що захоче Китай. А для Китаю це додаткові можливості,

– зауважив політичний експерт.

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Сі Цзіньпін запускає процеси

Сьогодні можна констатувати збільшення гегемонії Китаю на частині євразійському континенті. Так, на тлі суттєвих економічних невдач Китаю упродовж останніх років та пандемії Сі Цзіньпін починає запускати певні процеси.

Україна є однією з фігур на шаховій дошці, яку зараз грає Китай та США,

– підкреслив політичний експерт.

На його думку, у цій частині наразі Україні є вигідним контакт з Китаєм. Не виключено, що ми зможемо отримати дивіденди від таких перемовин.

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