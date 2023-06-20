Удар нижче пояса: Китай заявив про крах військового авторитету Росії

Росія не виправдала очікувань Китаю – там заявили про крах її військового авторитету. Це важливий дзвіночок, який може дуже негативно відгукнутися країні-агресорці в плані підтримки і навіть майбутньої експансії її територій.

Про це 24 Каналу припустив політолог Ігор Рейтерович. Він озвучив ймовірні плани Китаю щодо Росії.

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"Це заявив колишній китайський військовий, який зараз є експертом одного з найвідоміших китайських інститутів. Тобто це не просто людина, яка зі сторони щось сказала. В Китаї експерти жорстко підконтрольні владі. Відповідно якщо йде така заява, це явно результати якогось аналітичного дослідження, яке роблять китайці", – наголосив політолог.

Ігор Рейтерович про заяви Китаю щодо Росії: дивитись відео

Китай зробив висновки

Китай дуже уважно спостерігає за війною Росії в Україні, відзначив Рейтерович. Оскільки росіяни озброєні саме китайською зброєю, а їхня специфіка військової роботи дуже схожа ще з радянських часів. Це підтверджують і спільні навчання цих двох країн-диктаторів.

Побачивши те, що сталося з російською армією в Україні, китайці зробили для себе колосальні висновки. Саме тому в минулому році вони для себе прийняли рішення про кардинальну і швидку модернізацію армії. Вони важливу увагу приділяють дронам, радіолокаційним засобам,

– відзначив Рейтерович.

Заяви про послаблення Росії з військової точки зору – елемент гри і підготовка ґрунту на ймовірну майбутню експансію її територій. Тому Китай не буде напряму постачати агресорці готову військову техніку у великих масштабах.

"Вона потрібна Китаю і навіщо їм посилювати Росію, якщо у майбутньому вони з цією технікою можуть з'являтися на території Росії і влаштовувати якісь референдуми з приєднання її територій до КНР", – припустив цілком ймовірний сценарій політолог.

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