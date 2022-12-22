Тайвань підняв у повітря свою військову авіацію, щоб попередити 39 китайських літаків

22 грудня 2022, 09:50
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Джерело:

Reuters

Тайвань підняв у повітря свою військову авіацію. Все тому, що до їхньої зони ППО увійшли 39 китайських літаків.

39 китайських літаків увійшли до південно-східної зони протиповітряної оборони Тайваню. Останній відреагував на потенційну загрозу, піднявши у небо свою військову авіацію.

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Що трапилось

Міністерство оборони Тайваню повідомило, що 22 грудня до зони ідентифікації їхньої ППО увійшли китайські літаки:

  • 21 винищувач,
  • 4 бомбардувальники,
  • літаки раннього попередження,
  • протичовнові літаки,
  • літаки-заправники.

Крім цього, було виявлено 3 кораблі ВМС Китаю.

Куди полетіла китайська авіація

Багато літаків пролетіли над водним шляхом, відомим як канал Баші, в район біля південно-східного узбережжя острова.

Міноборони Тайваню довелось відправити бойовий літак, щоб попередити китайські літаки. Тим часом ракетні системи постійно стежили за ситуацією.

Китай може розпочати війну проти Тайваню

  • Президент Китаю Сі Цзіньпін заявив, що питання майбутнього Тайваню має вирішити китайський народ і не виключає, що його країна може застосувати силу.
  • 23 жовтня на з’їзді Комуністичної партії Китаю було оголошено про переобрання Сі Цзіньпіна генеральним секретарем на третій термін. Китайський лідер озвучив дуже важливу промову, де підбив результати своєї роботи за останні 5 років та окреслив план на майбутнє п'ятиріччя.
  • Останні кілька років китайські ВПС дуже часто порушують зону ППО Тайваню. Країна непокоїться, що одного дня вони таки можуть завдати удару.
  • Після агресивних навчань Китаю біля Тайваню Держдеп США схвалив продаж Тайваню військового обладнання на 1,1 мільярда доларів. 
  • Також Міноборони Тайваню підготувало звіт про військові навчання Китаю поблизу берегів острова. У документі мовиться про імітацію ударів по американських кораблях.
  • У Держдепі США зауважили, що війна між Китаєм і Тайванем потенційно можлива, адже після останнього партійного з'їзду Сі Цзіньпін має абсолютний контроль над Китаєм.

Автор: Анастасія Кушпіт