Китай звинуватив есмінець США у вторгненні у свої води: Вашингтон відреагував
Джерело:Reuters
23 березня китайські військові заявили, що вони нібито помітили та відігнали американський ескадрений міноносець. У Китаї стверджують, що він незаконно увійшов у води навколо Парасельських островів у Південнокитайському морі.
У заяві китайських військових зазначається, що ракетний есмінець USS Milius вдерся в територіальні води Китаю. Таким чином американський корабельні нібито "підірвав мир і стабільність".
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Речник Південного командування ВМС Китаю Тянь Цзюньлі заявив, що сили ТВД (Театру воєнних дій) постійно підтримуватимуть високий рівень бойової готовності і вживатимуть усіх необхідних заходів для рішучого захисту національного суверенітету і безпеки, а також миру і стабільності в Південнокитайському морі.
Водночас американські ВМС заперечили заяву китайських військових, зазначивши, що есмінець проводить "рутинні операції" в Південнокитайському морі і не був висланий.
Сполучені Штати продовжуватимуть літати, плавати і діяти скрізь, де це дозволяє міжнародне право,
– йдеться в заяві 7-го флоту ВМС США.
США зміцнюють союзи в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, намагаючись протистояти наполегливості Китаю в Південнокитайському морі та Тайванській протоці, оскільки Пекін прагне просувати свої територіальні претензії.
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