Після візиту до Москви спецпредставник Китаю назвав "єдиний" шлях завершити війну в Україні

Минулого тижня стало відомо, що Пекін відправляє свого спецпредставника до Росії, України та країн ЄС для врегулювання військового конфлікту. Лі Хуей вже побував у Москві і зробив першу заяву.

Після суботніх вечірніх посиденьок із заступником МЗС Росії Михайлом Галузіним китайський спецпредставник дійшов думки, що вихід з воєнного конфлікту є один. На жаль, нічого оригінального Лі Хуей не вигадав.

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Діалог, і ще раз діалог

А, отже, посланець Пекіну заявив, що Україна не зможе досягти миру інакшим шляхом ніж переговорами із кривавим агресором. Такої ж позиції, відповідно до звіту МЗС Китаю, дотримується й російська сторона.

Також Хуей наголосив, що без діалогу вирішити конфлікт неможливо. Він зазначив, що Китай готовий взяти на себе роль посередника і сприяти мирним переговорам між Україною, Росією та іншими сторонами.

Спецпредставник підкреслив, що, мовляв, "будь-яке обговорення політико-дипломатичного врегулювання неможливе без участі Росії та врахування її інтересів у сфері безпеки".

Нагадаємо, що в офіційної України існує умова щодо будь-яких переговорів із Росією. Для цього країна – агресорка має вивести свої війська з території суверенної держави. У цивілізованому світі теж скептично налаштовані щодо ймовірних мирних переговорів. Там чітко розуміють, що у самої Росії немає бажання домовлятися. Про це, зокрема, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Німецький посадовець зауважив, що перемовини не мають сенсу, адже Путін неодноразово у своїх промовах виказував намір знищити Україну як самостійну державу.

В Україні допустили участь Росії у саміті миру

25 лютого на форумі "Україна. Рік 2024" голова Офісу президента Андрій Єрмак не виключив участь Росії у саміті миру. Однак йдеться не про перший саміт, а про другий. І за умови, якщо той, хто тоді представлятиме країну – агресорку, справді матиме намір встановити справедливий і довгостроковий мир.

Пізніше відбулася пресконференція Зеленського. На ній президент повідомив, що вже навесні у Швейцарії може відбутися перший саміт миру за участі лідерів країн.

Журналісти поцікавилися у глави держави щодо ймовірної участі Росії у цьому саміті. Зеленський пояснив, що контакт з Москвою відбуватиметься на кшталт, як це було із зерновою угодою.

На першому саміті держави – учасниці підготують документ, оснований на українській формулі миру. Його покажуть через переговорників російській стороні. Вона може його не прийняти.