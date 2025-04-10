"Путін підставляє КНР": як взяття 2 китайців у полон може зачепити Пекін

Українські захисники взяли в полон 2 громадян Китаю. В такий спосіб Владімір Путін фактично підставив Сі Цзіньпіна та розвіяв образ, який Пекін будував роками.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що китайському уряду тепер буде важко якось коментувати цю ситуацію. Між Росією та Китаєм тепер буде "репутаційна яма".

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Путін підставив Пекін

Речниця Держдепу США Теммі Брюс заявила, що Китай є основним посібником Росії у війні проти України, постачаючи 80% товарів подвійного призначення. За словами політтехнолога, через Китай проходить також допомога Москві з інших країн.

Тим часом Пекін протягом всього повномасштабного вторгнення старанно будував імідж миротворця.

А тепер двоє китайців руйнують увесь цей образ, який будувався роками цієї війни. Це дуже погана історія для китайського уряду та Сі Цзіньпіна. Путін підставляє Китай,

– наголосив він.

Тизенгаузен також зазначив, що є велика різниця між китайськими полоненими та полоненими з Північної Кореї, які раніше потрапили до ЗСУ. Останні воювали в Курській області, громадян Китаю ж взяли в полон на лінії фронту в Україні, а саме в Донецькій області.

Путін і Сі Цзіньпін залагодять цю ситуацію. Однак це буде складна репутаційна історія, з якою потім буде важко,

– додав політтехнолог.

Нагадаймо, що СБУ допитала полонених китайців, відео опублікував Володимир Зеленський. Спілкування із полоненими відбувалось через перекладачів. Обоє фігурантів заявили, що потрапили у полон до ЗСУ під час виконання свого першого бойового завдання.