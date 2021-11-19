Кива заявив, що подає в суд на Венедіктову
Джерело:телеграм Іллі Киви
Одіозний нардеп Ілля Кива 19 листопада заявив, що подає в суд на генпрокурорку Ірину Венедіктову. Політик каже про "кримінальне переслідування".
Кива записав відеозвернення, у якому розповів про свої наміри. Політик заявив, що нібито "халатні й злочинні дії Венедіктової" призвели до "кримінального переслідування".
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Кива обіцяє "викриття"
Також Кива говорить про безлад в Офісі генпрокурора. Ба більше, обіцяє цикл викриттів.
З понеділка ми починаємо цикл викриттів, з чого живе генпрокурорка, і скільки сьогодні в Україні коштують кримінальні справи,
– заявив політик.
Обшуки у Киви
До Киви 16 листопада прийшли з обшуками співробітники Офісу генпрокурора та Державного бюро розслідувань. Наразі невідомо, у якій справі відбувались процесуальні дії.
Сам Кива влаштував ледь не істерику через обшуки. Він став кричати, мовляв, "влада хоче видворити його з держави як опозиціонера". Крім цього, він намагався переконати, що на нього "чиниться тиск".
Інші скандали з Кивою
- Вночі 16 жовтня Кива записав відео, на якому він стріляв з автомата у повітря в парку. У такий спосіб скандальний політик "відзначив" роковини вбивства Степана Бандери.
- У листопаді політик записав нове скандальне відео з нагоди річниці визволення Києва від нацистських загарбників. Кива додумався обстріляти портрет Бандери.
- Також представник ОПЗЖ у декларації за 2019 рік вказав 1,2 мільйона гривень доходу від жомової ями, яку нібито використовували для відходів з виробництва цукру. Щоправда, журналісти-розслідувачі з'ясували – насправді яму не використовували за призначенням понад рік. Зрештою, Вищий антикорупційний суд конфіскував цей "дохід" Киви.