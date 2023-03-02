У Києві сталась масштабна пожежа на СТО: кадри з місця події
Вранці 2 березня у Києві на проспекті Бандери сталась пожежа. Вогонь охопив місцеву станцію технічного обслуговування.
Про це у коментарі 24 Каналу повідомила речниця ДСНС Києва Світлана Водолага. Близько 8:51 до рятувальної служби надійшло повідомлення про загоряння, а станом на 9:19 пожежу ліквідували.
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Обставини інциденту
Місцеві телеграм-канали поширили кадри з місця події. На кадрах видніється густий стовп диму, що піднявся у небо.
За інформацією ДСНС, на території заводу сталось загоряння в боксі станції технічного обслуговування.
Водолага повідомила, що жертв та постраждалих внаслідок пожежі немає. Рятувальники оперативно локалізували та ліквідували загоряння.
Причини пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.
На місці події працювали вогнеборці 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Рятувальники негайно розпочали гасіння пожежі та евакуацію автомобілів.
До ліквідації вогню залучили 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 13 вогнеборців.
Рятувальники ліквідовують пожежу на СТО / Фото ДСНС
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