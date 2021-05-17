У Києві біля посольства Росії відбулася акція солідарності з Ізраїлем

У Києві біля російського посольства 16 травня пройшла акція на знак солідарності з Ізраїлем. Це відбулося на тлі загострення протистояння держави з Палестиною.

Що відомо про акцію на підтримку Ізраїлю

Участь в акції взяли кілька десятків осіб. Серед організаторів були екснародний депутат Борислав Береза, політолог Назар Приходько та продюсерка Ірина Вратарьова.

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Вони заявили, що основною державою, яка отримає вигоду від загострення між Ізраїлем та Палестиною є Росія.

Демонстранти тримали в руках плакати із гаслами "HAMAS = RUSSIA", "Ізраїль – ми з тобою", "РФ – вбивця демократії", "Боріться з ХАМАСом, боріться з терором", «Ізраїль та Україна – борються за своє існування".

Саме Росія завдяки своїм тісним стосункам із Іраном, Сирією, іншими диктаторськими режимами та терористичними організаціями типу ХАМАС легітимізує та спонсорує тероризм у світі. Саме тому ця держава-агресор не може бачити на Близькому Сході сильну і незалежну державу,

– заявили організатори.



У Києві відбувся мітинг на підтримку Ізраїля / Фото "Радіо Свобода"

Головне про загострення між Ізраїлем та Палестиною

Ескалація конфлікту спалахнула, коли ізраїльські правоохоронці почали виселяти палестинські сім'ї зі Східного Єрусалиму. Це призвело до сутичок на Храмовій горі, під час яких постраждали понад 200 людей.

Ввечері 10 травня між сторонами розпочалися ракетні обстріли.

З початку загострення від обстрілів загинув щонайменше 191 мешканець Палестини та 10 ізраїльтян.