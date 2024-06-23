У Києві чутно вибухи: "Калібри" залетіли в область, працює ППО
Джерело:Київська ОВА
Крилаті ракети "Калібр" російську окупанти запустили з південного напрямку вранці 23 червня. Вони полетіли до Київської області.
За кілька хвилин після 5 години у столиці чули вибухи. Сили Протиповітряної оборони працюють проти ворожих ракет.
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Повітряні сили повідомили про пуск "Калібрів" близько 5 ранку. Невдовзі після цього повітряна тривога охопила майже всю Україну, найбільше Центр та Захід.
Частина ракет полетіли до Києва. У Київській ОВА опублікували повідомлення такого змісту:
Жителі Київщини! Ракетна атака! У регіоні працюють сили ППО.
Влада закликала дотримуватися інформаційної тиші, не знімати та не викладати в мережу роботу захисників України. А також – залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.
Водночас міський голова Києва Віталій Кличко написав: "У Києві чути вибухи – працюють сили ППО в області та в столиці. Перебувайте в укриттях!"