Ударив ножем та зняв золоті прикраси: київські поліцейські затримали ймовірного маніяка

У Києві чоловік завдав удари ножем продавчині у квітковому магазині, внаслідок чого вона померла. Столичні поліцейські вже затримали підозрюваного.

У Нацполіції України повідомили, що жінку з тілесними ушкодженнями знайшли 2 січня у приміщенні квіткового магазину.

Дивіться також СБУ викрила "блогерів", які поширили відео ворожих прильотів по Києву

Як сталося вбивство

Правоохоронці відтворили хронологію вбивства на Голосіївському проспекті у столиці та встановили особу підозрюваного.

У поліції повідомили, що того вечора (1 січня – 24 Канал) 54-річна продавчиня була у приміщенні квіткового магазину. Близько опівночі до магазину зайшов невідомий чоловік. Він почав розмовляти з продавчинею, та за декілька хвилин покинув приміщення кіоску.

Згодом чоловік повернувся, накинувся на жінку та хаотично завдав їй численні удари ножем по тілу. Після зловмисник зняв із потерпілої золоті прикраси та зник з місця події. Однією із версій цього тяжкого злочину є вбивство з корисливих мотивів,

– йдеться у повідомленні Нацполіції.

За даними правоохоронців, за добу після скоєного фігуранта затримали. Підозрюваним виявився 37-річний іноземець.

Проведення слідчих дій на місці злочину / Фото Національна поліція України

У чоловіка знайшли речові докази, а саме три золоті каблучки, які належали загиблій.

За скоєне чоловіку загрожує до п'ятнадцяти років за ґратами або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Інші кримінальні новини України

У Дніпрі напередодні Нового року чоловік на вулиці зарізав підлітка. 68-річний чоловік під час конфлікту завдав 15-річному хлопцеві ножових ударів, після чого злочинець втік з місця злочину. На жаль, неповнолітнього врятувати не вдалося. Юнак від отриманого поранення помер у лікарні.

На Закарпатті знайшли мертвою в річці 22-річну дівчину. Вона вийшла з дому, проте не повернулася. Її розшукували протягом 5 днів. Обставини смерті дівчини наразі невідомі.

В грудні 2023 року у Дніпрі сталося вбивство безпритульної. Нападники виявили її в покинутій будівлі, побили та завдали численних ударів ножем. Від отриманих травм жінка померла.