О 10:10 Повітряні сили попередили про загрозу балістики з північного сходу, передає 24 Канал.

Де в Україні є небезпека ракетної атаки?

Тривогу оголосили для північних, центральних та східних областей, зокрема столиці.

О 10:14 військові повідомили про ціль на межі Донеччини та Харківщини, яка прямує в південно-західному напрямку.

Де є загроза балістики: дивіться на карті

Нагадаємо, що у ніч проти 3 листопада Росія вдарила по Україні 3 "Кинджалами" та чотирма "Іскандерами-М". Один "Кинджал" вдалося збити.

Відомо, що аеробалістичні ракети, запущені з МіГ-31К, вдарили по Житомирщині. Уночі під ударом балістики перебувало Дніпро. Внаслідок атаки пошкоджене підприємство та виникла пожежа. Постраждав 37-річний чоловік.