У Києві та кількох областях – повітряна тривога: негайно вирушайте до укриття

Зранку 14 грудня у Києві та кількох областях України пролунали повітряні тривоги. Негайно ж вирушайте до укриття, адже це може врятувати вам життя.

Російські військові продовжують тероризувати Україну. Зранку 14 грудня повітряну тривогу спочатку оголосили у Києві та області, а потім карта сирен "почервоніла" та поширилася ще на кілька областей.

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В яких областях повітряна тривога

Київська (з 05:57);

Вінницька (з 05:57);

Житомирська (з 05:58).

Об 06:01 у телеграм-каналі monitor зауважили, що існує загроза атаки дронами-камікадзе центральних областей нашої держави. Скільки дронів і куди вони можуть залетіти далі, достеменно невідомо. Віримо в ППО.

Вже об 06:25 надійшло повідомлення про те, що на Київщині працює ППО. Також кореспонденти у Києві розповіли, що вибухи лунали і в самій столиці.

Нагадуємо, що під час повітряної тривоги вам необхідно перебувати в укритті. Залишайтеся у сховищі доти, поки не буде сигналу про відбій. Пам'ятайте, що ворог максимально підступний. А отже, він може атакувати дронами не лише об'єкти критичної, а й цивільної інфраструктури. На жаль, такі випадки вже були.

Також закликаємо вас не підігравати ворогові. Не фіксуйте на фото та відео роботу ППО. Не намагайтеся зняти, куди росіяни влучили, якщо атака таки відбулася. Пам'ятайте, що усі ваші дописи у пабліках можуть бути використані для корегування вогню. І якщо окупанти не влучили у ціль з першого разу, то завдяки вашій "допомозі" зроблять це наступного.

Атаки дронами можуть зростати

Кілька днів тому під час телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат вирішив спростувати інформацію, що на атаки дронами впливає погода. За його словами, вирішальними тут є саме погодні умови.

Для окупантів важливо, щоб не було обмерзання фюзеляжу. Крім того, вороги зважають на пориви вітру. Оскільки дрони-камікадзе, по суті, – велике крило, то їх може носити на сильному вітрі. І це впливатиме на можливу атаку.

Зауважимо, що іранські "Шахіди" почали запускати також з Азовського моря. Таким чином загроза атак цими безпілотниками лише зросла. І якщо на Сході лунають сирени, то необов'язково це може бути пов'язане з ракетними ударами. Нагадаємо, що дрони-камікадзе також завдають чимало шкоди. Тож не варто ігнорувати сирени, коли їх підіймають у небо.

У МЗС України наголосили, що на Іран очікують наслідки за передачу Росії дронів-камікадзе. Речник відомства Олег Ніколенко підкреслив, що Україна має безліч доказів їхнього використання. Тож Тегерану пора б уже припинити заперечувати цей факт.