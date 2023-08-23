У Києві та кількох областях була повітряна тривога: росіяни імітували пуски "Калібрів"

У Києві та кількох областях вдень 23 серпня лунав сигнал повітряної тривоги. Це сталося через те, що окупанти запустили ракети по території нашої держави.

Наразі небезпека становить для Півночі та Півдня України. 24 Канал закликає негайно прямувати в укриття, адже це може зберегти вам життя.

Дивіться також Росіяни вдарили по дитсадку в Херсоні: деталі жахливої атаки

Що відомо про повітряну тривогу

В областях пролунали – відбої повітряної тривоги.Відбої тривог пролунали у Миколаївській та Херсонській областях.У Київській міській військовій адміністрації повідомили про рух російських ракет з півдня в північному напрямку. Там наголосили, що це, ймовірно, "Калібри", тому треба перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.У моніторинговому телеграм-каналі Monitor повідомили , що цілі рухаються у напрямку Черкаської області. Попередньо це ракети типу "Калібр" з Чорного моря.Повітряну тривогу оголосили у Запорізькій та Донецькій областях. Там також ракетна небезпека.Повітряні сили повідомили про швидкісні цілі, ймовірно крилаті ракети, у напрямку Кіровоградської області з Миколаївської.

17:06 Наразі повітряна тривога лунає у таких областях України:

Київська;

Житомирська;

Вінницька;

Черкаська;

Кіровоградська;

Миколаївська;

Херсонська;

Дніпропетровська;

Полтавська;

Сумська;

Чернігівська;

Луганська;

місто Київ;

АР Крим.



Повітряна тривога 23 серпня / Скриншот 24 Каналу

Правила поведінки під час тривоги, які варто пам'ятати

Як тільки ви почули сигнал повітряної тривоги, треба негайно прямувати в укриття. Адже є небезпека не тільки прямого влучання, а й ударної хвилі, від якої часто страждають чи гинуть люди.

Якщо в приміщенні немає укриття варто користуватися правилом "двох стін", а також перебувати подалі від вікна та дверей. В жодному разі не можна під час тривоги виходити на балкон.

Однак якщо укриття немає поруч, то можна сховатися і в власному будинку. В такому випадку найкращими варіантами будуть ванна, туалет або коридор.

У Повітряних силах наголосили, що, ймовірно, окупанти пустили по Україні ракети типу "Калібр". Тому закликали негайно йти в укриття.Повітряні сили оголосили тривогу у північних та південних областях. Також через ракетну небезпеку.У Повітряних силах повідомили про ракетну небезпеку для Херсонської та Миколаївської областей. Там закликали негайно прямувати в укриття.