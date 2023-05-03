У Києві та кількох областях України оголошували повітряну тривогу: в чому причина
3 травня 2023, 16:30Читать новость на русском
Вдень 3 травня у кількох областях України оголошувли повітряну тривогу. Зокрема, сирена була й у Києві.
У Києві та області декілька разів оголошували тривогу. Про ситуацію в Україні – розповість 24 Канал.
Зверніть увагу На Півночі була тривала повітряна тривога: у Києві повідомляли про роботу ППО
Актуальна карта повітряної тривоги / Скриншот
Попередня повітряна тривога в Україні
- У північних областях України вночі 3 травня також лунала повітряна тривога. Зокрема, у Києві.
- Як виявилось, окупанти здійснили масовану атаку дронами-камікадзе. Один з безпілотників поцілив в адмінбудівлю у Дніпрі. Внаслідок цього спалахнула пожежа.
- Глава КМВА Сергій Попко повідомляв, що у повітряному просторі навколо Києва вдалося збити всі БпЛА. Що стосується жертв і руйнувань, то дані про них відсутні, але інформація все ще уточнюється.
- Кілька іранських дронів-камікадзе влучили в нафтобазу у Кропивницькому. На щастя, минулося без жертв. Усі відповідні служби оперативно виконали свою роботу. Ліквідовувати наслідки атаки розпочали відразу.
- Загалом для атаки ворог використав 26 "Шахідів", з яких силам ППО вдалося збити 21.