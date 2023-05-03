У Києві та кількох областях України оголошували повітряну тривогу: в чому причина

Вдень 3 травня у кількох областях України оголошувли повітряну тривогу. Зокрема, сирена була й у Києві.

У Києві та області декілька разів оголошували тривогу. Про ситуацію в Україні – розповість 24 Канал.

Зверніть увагу На Півночі була тривала повітряна тривога: у Києві повідомляли про роботу ППО

По країні пішли відбої повітряної тривоги. Спочатку відбій оголосили у Києві, Черкасах та Кропивницькому.Один з бортів Ту-22м3 знову летить на рубіж пуску ракет у Бєлгородській області Росії.Ворожа авіація демонстративно намотує кола поблизу північно-східного кордону. Літак знову розвернувся в напрямку кордону.Ту-22м3 знову відходить від кордону.У Київській області знову оголосили тривогу.У Київській області відбій повітряної тривоги. У столиці досі лунає сирена.Повідомляють, що Ту-22 знову завернув у бік нашого кордону.У Києві знову оголосили повітряну тривогу.Ту-22м3 відходить від кордону з Україною.У Києві відбій повітряної тривоги.Також у повітряному просторі Білорусі два російських винищувачі, летять у напрямку нашого державного кордону.Повітряна тривога шириться країною.



Актуальна карта повітряної тривоги / Скриншот

Попередня повітряна тривога в Україні

У північних областях України вночі 3 травня також лунала повітряна тривога. Зокрема, у Києві.

Як виявилось, окупанти здійснили масовану атаку дронами-камікадзе. Один з безпілотників поцілив в адмінбудівлю у Дніпрі. Внаслідок цього спалахнула пожежа.

Глава КМВА Сергій Попко повідомляв, що у повітряному просторі навколо Києва вдалося збити всі БпЛА. Що стосується жертв і руйнувань, то дані про них відсутні, але інформація все ще уточнюється.

Кілька іранських дронів-камікадзе влучили в нафтобазу у Кропивницькому. На щастя, минулося без жертв. Усі відповідні служби оперативно виконали свою роботу. Ліквідовувати наслідки атаки розпочали відразу.

Загалом для атаки ворог використав 26 "Шахідів", з яких силам ППО вдалося збити 21.

Моніторингові групи повідомлять, що на Сході, попередньо, Ту-22м3.У Києві та кількох областях оголосили повітряну тривогу.