Негода вирує: у Києві зафіксували рекорд максимальної швидкості вітру

За останні два дні у Києві різко погіршилась погода. 29 березня взагалі зафіксували рекорд максимальної швидкості вітру у столиці.

Нагадаємо, що через негоду є значні знеструмлення у 12 областях України. Зокрема, проблеми також є у Києві та Київській області.

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У Києві відмітили рекорд максимальної швидкості вітру

За даними спостережень Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 29 березня у Києві максимальна швидкість вітру досягла рекордних 17 метрів за секунду (61 кілометрів за годину). Зазначається, що це повторило попереднє максимальне значення, зареєстроване у 2022 році.

Історичний рекордний максимум швидкості вітру у столиці, за уточненими даними, дорівнює 25 метрів за секунду і утримується з далекого 20 березня 1881 року,

– повідомили аналітики.

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