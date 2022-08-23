У Києві та низці областей України лунала повітряна тривога

Зранку 23 серпня у Києві, а також низці областей України пролунали повітряні тривоги. Нагадуємо про важливість перебування в укриттях доти, поки не буде сигналу про відбій.

Неспокійним став ранок для мешканців низки областей України. А все тому, що спочатку сирени лунали на Сході, а потім перекинулися до Центру та Півночі нашої держави. Зауважимо, що станом на 07:35 карта повітряних тривог почала "зеленіти".

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В яких областях вмикали сирени

Донецька;

Запорізька;

Харківська;

Дніпропетровська;

Сумська;

Полтавська;

Кіровоградська;

Черкаська;

Київська;

Чернігівська;

Вінницька;

Житомирська області.



Карта повітряних тривог по Україні / Скриншот карти

Надзвичайно важливо упродовж найближчих кількох днів не ігнорувати повідомлення про повітряні тривоги. Щойно пролунали сирени – вирушайте негайно до укриття. Там слід залишатися доти, поки не буде повідомлення про відбій. Такий простий алгоритм дій може врятувати вам життя.

Ризик ракетних обстрілів дуже високий

Напередодні в Офісі Президента наголосили на тому, що упродовж наступних кількох днів слід бути максимально обережними. Ворог може завдавати масованих ракетних ударів, зокрема по Києву. Про це повідомив радник глави ОП Михайло Подоляк. Він зауважив, що напередодні, під час та після Дня Незалежності ігнорувати сирени не варто.

Оскільки надійшло багато повідомлень про можливі ракетні удари, співробітникам Урядового кварталу порекомендували перейти на дистанційну роботу. Мовиться про дні з 22 по 26 серпня. Натомість працювати очно будуть ті, хто залучений до міжнародних делегацій. Також до своїх робочих місць приходитимуть ті, хто організовує підготовку наступного пленарного засідання.



Рекомендації від поліції до Дня Незалежності України / Інфографіка 24 каналу

У Києві під загрозою низка об'єктів

У КМДА звернулися до киян, а також гостей міста. У відомстві зауважили, що ворог цими днями може атакувати низку об'єктів. Серед яких:

центри прийняття рішень;

військові об'єкти;

об'єкти оборонної промисловості;

критичну інфраструктуру;

об'єкти, що забезпечують життєдіяльність населення.

Тож слід бути максимально обережними, складати свої маршрути пересування столицею так, щоб мінімізувати перебування поблизу цих об'єктів. Ну і, звичайно ж, не ігнорувати сигнали про повітряну тривогу.

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