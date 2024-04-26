У Києві почали термінову евакуацію двох лікарень: ворог анонсував удар по них

У Києві розпочалася негайна евакуація двох медзакладів на Оболоні. Окупанти погрожують вдарити по них.

У столиці триває евакуація двох лікарень, розташованих на вулиці Богатирській, одна з них – дитяча. Причина тому – відео, яке оприлюднили окупанти.

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Ворог хоче вдарити по хворих дітях

За інформацією від КМДА, в інтернеті масово поширюється відео, на якому фактично анонсовано удар ворога по цих медичних закладах. Противник стверджує, що, буцімто, там перебувають військові.

Столична влада запевняє, що це абсолютна брехня і провокація. Окупанти у такий спосіб хочуть вигадати для себе виправдання за атаку на об'єкт соціальної інфраструктури.

У зв'язку із ймовірністю російського удару по лікарнях, було ухвалено рішення про перевезення пацієнтів та медиків в інші медзаклади столиці.

Крім того, влада звернулася до СБУ та Мінздоров'я за допомогою.

: На вулиці Богатирській вулиці розташовані Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1 і Київська міська клінічна шкірно-венерологічна лікарня. Саме їх росіяни обрали собі за "цілі".

Зазначимо, що на відео, через яке евакуюють київські лікарні, росіяни кажуть, що битимуть по лікарнях навіть попри те, що там можуть перебувати також і діти. У ЗМІ уточнюють, що на відео із цинічною промовою виступає керівник КДБ Білорусі Іван Тертель.

Ця заява пролунала на засіданні Всебілоруських народних зборів, на яких її керівником обрали Олександра Лукашенка.

Цинічний анонс від окупантів: дивіться відео

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