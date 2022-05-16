У Києві попрощаються з Леонідом Кравчуком: дата й місце

У вівторок, 17 травня, в Києві прощатимуться з першим Президентом України Леонідом Кравчуком. Почнеться церемонія о 11:00.

Вона відбудеться в Українському домі, що на вулиці Хрещатик, 2.

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Що відомо про смерть Кравчука

Перший український президент помер 10 травня, йому було 88 років. Спочатку повідомлення про його смерть з'явилось у низці ЗМІ, а потім це підтвердила і Верховна Рада.

Стан здоров'я Кравчука серйозно погіршився у 2021 році. Наприкінці червня політику зробили операцію на серці. Через місяць стало відомо, що від того часу політик був у реанімації. Коли інформація про стан здоров'я Кравчука набула розголосу, його родичі попросили медиків не коментувати стан здоров'я політика. Потім Кравчука відправили на реабілітацію до Німеччини. Зауважимо, 10 січня президент Володимир Зеленський вітав Кравчука з днем народження. Бажав йому найшвидшого одужання та сил. Радник глави ОП Олексій Арестович у жовтні теж був переконаний, що Кравчук одужає, оскільки реабілітація проходила успішно. Однак, на жаль, цього не сталось. Коротка біографія Леоніда Кравчука Кравчук переміг на виборах 1 грудня 1991 року, набравши 61,6% голосів та ставши першим президентом незалежної України.

У 1994 році він балотувався на пост вдруге, але програв Леоніду Кучмі.

З 1994 по 2006 роки був народним депутатом, очолював різноманітні українські фонди, організації та товариства.

У 2015 році став головою громадської організації "Рух за Україну в НАТО". У липні 2020 року очолив українську делегацію у Тристоронній контактній групі.

Нагадаємо, що Кравчук реагував на загрози нападу Росії ще у січні. Він наголошував, що готовий закрити рідну землю грудьми. Політик написав лист-звернення до українського народу, запевнивши що ніхто й ніколи не підкорить українців.

Кравчук разом з іншими президентами Ющенком та Кучмою закликали напередодні вторгнення Росії підписантів Будапештського меморандуму довести, що документ "не був обманом".

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