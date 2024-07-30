На Київщині пролунав вибух, було гучно в Білій Церкві, працювала ППО

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Увечері 30 липня тривога в Києві лунає вже вдруге. Раніше злітав МіГ, проте швидко дали відбій. Згодом з'явилася загроза від "Шахедів", але причина тривоги саме в Києві інша.

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Що відомо про вибухи в Києві зараз

Загроза балістики з півночі!

– написали в Повітряних силах о 22:57.

У цей же час оголосили про небезпеку для Києва та області.

Вибухи чули в столиці та в Білій Церкві – імовірно, вони пролунали в передмісті.

Моніторингові канали припустили, що ворог стріляв "Іскандером" з Воронезької області. Офіційної інформації від ПС про це ще нема.

Місцева влада про вибухи на Київщині

Сергій Попко, начальник КМВА, закликав пройти до укриттів.

"Повітряна тривога пов'язана з загрозою застосування балістичного озброєння!" – написав він.

Віталій Кличко повідомив, що на Київщині працює ППО, і закликав не залишати укриттів.

Згодом у КМВА додали: "Інформація про вибухи в місті Києві чи про роботу сил і засобів протиповітряної оборони на території столиці не відповідають дійсності. Довіряйте виключно надійним і компетентним джерелам інформації".

Загалом події розвиваються дуже стрімко: одразу після вибухів у передмісті Києва стало відомо і про вибухи на Полтавщині. Ракети були і на Миколаївщині. Також по Україні повно "Шахедів".

Рух ударних БпЛА на 23:21, дані від ПС:

БпЛА на Чернігівщині, курс північно-західний.

Декілька груп БпЛА у Шосткинському районі Сумської області, курс на південь.

БпЛА з Полтавщини на Черкащину та Харківщину.

Декілька груп БпЛА з Харківської області у бік Полтавської.

БпЛА на Миколаївщині у Вознесенському районі.

Є попередження про підготовку росіян до нової масованої атаки

Окупанти вивели в море ракетоносії. Три підводні носії ракет можуть мати на борту загалом до 12 ракет.

Ми постійно готуємося до чергового масованого обстрілу. Тим паче давно його вже не було. Так, якщо ми бачимо в морі носії в певній кількості, зазвичай, це може передувати комбінованому обстрілу. Тому що самостійні атаки крилатих ракет зазвичай не досягають великого успіху. Іноді відсоток збиття їх сягає 100,

– сказав Дмитро Плетенчук 30 липня.